Le pirate de rançongiciel Lolekhosted « à l’épreuve des balles » inculpé

Le cerveau derrière un service d’hébergement de logiciels de rançon qui aurait aidé des criminels à collecter plus de 5 000 bitcoins en rançon auprès de centaines de victimes a été inculpé devant un tribunal fédéral cette semaine, les procureurs ont annoncé Jeudi. Aux prix actuels, ce bitcoin vaudrait plus de 146 millions de dollars.

Le service LolekHosted d’Artur Grabowski a fonctionné pendant environ une décennie et s’est présenté comme un refuge pour « tout sauf la pédopornographie », selon les procureurs de Floride. Les clients auraient utilisé le service d’hébergement pour déployer des virus rançongiciels qui ont infecté environ 400 réseaux à travers le monde. Les attaques de ransomware verrouillent et chiffrent généralement les données sur les ordinateurs d’une organisation afin qu’elles soient inutilisables jusqu’à ce que la victime paie des frais.

Grabowski et ses co-conspirateurs auraient refusé de coopérer avec les demandes des forces de l’ordre, protégé les acteurs présumés criminels contre les démantèlements et profité énormément du service.

Grabowski a été accusé de fraude informatique, de fraude électronique et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international.

Grabowski lui-même fait également l’objet d’une ordonnance de saisie de 21,5 millions de dollars.

L’acte d’accusation contre les Grabowski a été rendu public mercredi devant un tribunal de Floride. Grabowski est toujours en fuite.

Trois autres co-conspirateurs non inculpés et anonymes ont également été impliqués dans le stratagème présumé, ont indiqué les procureurs dans le document d’accusation.

Son service « d’hébergement 100% privé » a été saisi mardi par l’unité d’enquête criminelle de l’IRS et le Federal Bureau of Investigation. Grabowski, un ressortissant polonais, encourt une peine maximale de 45 ans, s’il est détenu et condamné.

Les procureurs fédéraux ont intensifié leurs efforts pour limiter les attaques de ransomwares. Plus tôt cette année, le ministère de la Justice a lancé une unité dédiée à la lutte contre les cybermenaces pour la sécurité nationale.

Une série de poursuites contre les ransomwares ont également été dévoilées devant les tribunaux américains, bien qu’avec des auteurs dispersés dans le monde, on ne sait pas combien seront condamnés à une peine d’emprisonnement.

