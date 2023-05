Le pirate de l’air d’une société Shell condamné à un an de prison

UN Minnesota L’entrepreneur à domicile a été condamné jeudi à un an et un jour de prison fédérale pour un stratagème effronté visant à détourner des sociétés écrans cotées en bourse dormantes, puis à pomper et à vider leurs actions à des acheteurs involontaires.

Lengeling a dit à Doty qu’il « avait l’impression d’avoir reçu un coup de poing dans le ventre, très franchement » lorsqu’il a récemment appris que les procureurs demandaient à Miller de passer un an en prison pour le stratagème de penny stock. « C’était un peu une surprise. »

« Mon client est ici aujourd’hui avec une peur incroyable de ce qu’il va faire de son entreprise », a déclaré l’avocat.

La peine d’un an, recommandée par les procureurs, était nettement inférieure à la peine de 30 à 37 mois suggérée par les lignes directrices fédérales sur la détermination de la peine pour l’accusation de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières.

« M. Miller a commis un crime grave », a déclaré au juge l’assistante du procureur américain Melinda Williams.

« Je n’entends pas beaucoup de remords », a ajouté le procureur.

En plus de sa peine de prison, que Miller devrait commencer à purger en août, Doty a condamné Miller à deux ans de liberté surveillée après avoir terminé son incarcération.

En accordant à Miller un jour de prison au-delà d’un an complet, le juge accordait en fait à l’accusé une sorte de sursis : en vertu des règles fédérales, tout accusé condamné à plus d’un an de prison peut être libéré après 85 % de sa peine. terme est servi. Les personnes condamnées à un an ou moins de prison ne sont pas éligibles à une libération anticipée.

Miller fait également face à une demande de « plus d’argent » de la part du Commission de Sécurité et d’Echangesqui a une plainte civile pendante contre lui en relation avec le stratagème, a déclaré Legeling au juge.

Les procureurs, dans le cadre d’un accord de plaidoyer avec Miller, ont abandonné plusieurs chefs d’accusation de fraude en valeurs mobilières et de fraude électronique dont il avait été initialement accusé.

Miller, ainsi que ses co-accusés Christopher James Rajkaran et Saeid Jaberian, ont utilisé de 2017 à 2019 de fausses lettres de démission prétendument écrites par les dirigeants de plusieurs sociétés écrans pour prendre le contrôle d’au moins quatre entreprises.

Les entreprises, qui n’avaient aucune activité significative, n’ont pas non plus effectué les dépôts réglementaires requis pendant un certain temps.

Les conspirateurs ont ensuite utilisé le système de classement public EDGAR de la SEC et de faux communiqués de presse pour gonfler frauduleusement le cours des actions des sociétés détournées en revendiquant de nouvelles opportunités commerciales, ont déclaré les procureurs. Miller et Jaberian, ainsi qu’une personne non identifiée liée à Miller, sont devenus les PDG et présidents nominaux des sociétés ciblées, selon les procureurs.

Les défendeurs, qui avaient acheté de nombreuses actions pour moins de 1 cent par action, les ont ensuite vendues sur le marché de gré à gré pour plusieurs fois ce qu’ils ont payé pour elles. Les procureurs ont déclaré que les hommes avaient gagné des centaines de milliers de dollars de bénéfices grâce au stratagème.

Au moment où il a été inculpé au pénal, Miller était impliqué dans une tentative de prendre le contrôle d’une société par actions de Floride, New World Gold Corp.

Cette société n’avait pas été identifiée comme l’une des sept sociétés fictives ciblées ni dans l’affaire pénale ni dans le procès civil contre Miller déposée par la SEC.

Miller a volontairement abandonné une poursuite liée aux efforts visant à reprendre New World Gold peu de temps après que CNBC ait signalé son implication dans cette société.

Rajkaran, un résident du Queens, de New York et de la Guyane, a plaidé coupable dans l’affaire en 2021. Il a été condamné en janvier 2022 à 18 mois de prison. Après sa libération, il a été arrêté en novembre dernier et accusé de délit grave de conduite en état d’ébriété, selon un dossier du tribunal fédéral en avril.

Jaberian, également résident du Minnesota, était sur le point d’être jugé dans son affaire pénale jusqu’en novembre dernier, lorsqu’il a plaidé coupable. Doty l’a condamné le 10 mai à deux ans de probation.

Lors de sa condamnation jeudi, l’avocat de Miller a déclaré au juge que « mon client a de grandes inquiétudes quant à combien nous allons parler de cette affaire », se référant à ses poursuites pénales.

Notant qu’un journaliste de CNBC surveillait l’audience via Zoom, Lengeling a déclaré : « Il y a au moins un média qui s’est beaucoup intéressé au cas de M. Miller. »

« Pour une raison quelconque, cela a été un type de cas salace pour cette personne des médias en particulier et je ne sais pas pourquoi », a déclaré Lengeling.

« M. Miller a fait une erreur et a fait amende honorable », a déclaré Legeling.

L’avocat a mis fin à l’audience en demandant à Doty de sceller la transcription de la procédure pendant une décennie. Doty n’a pas immédiatement statué sur cette demande.