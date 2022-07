Le pirate de l’abri 7 de la CIA reconnu coupable d’avoir volé des secrets gouvernementaux

Ancien employé de la CIA Josué Adam Schulte a été reconnu coupable mercredi d’avoir volé des documents gouvernementaux et des outils logiciels classifiés et de les avoir fournis à WikiLeaks, qui les a ensuite rendus publics.

Schulte était désigné comme la cible d’une enquête gouvernementale en mai 2018 suite à la fuite des documents en mars 2017. Les fuites, appelées “Vault 7”, outils révélés utilisés par la CIA pour pirater les téléphones, les téléviseurs intelligents et les ordinateurs des gens pour accéder aux preuves électroniques.

Schulte avait travaillé pour la CIA en tant que codeur, aidant à développer ces outils de piratage à Langley, en Virginie. Il attend également son procès accusations de possession et de transport de pornographie juvénile. Le vol et la divulgation d’informations étaient “l’un des les actes d’espionnage les plus effrontés et les plus dommageables dans l’histoire américaine”, a déclaré Damian Williams, le procureur américain du district sud de New York, dans un communiqué mercredi.

“[Schulte] secrètement collecté ces outils et les a fournis à WikiLeaks, faisant connaître certains de nos outils de renseignement les plus critiques au public – et donc à nos adversaires », a ajouté Williams.

La CIA n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.