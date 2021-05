Les Italiens sont réputés pour leur amour des pâtes car c’est la délicatesse traditionnelle la plus typique. Cependant, un piratage de pâtes bizarre fait le tour des médias sociaux, ce qui semble si dégoûtant que la simple vue de celui-ci peut ruiner vos bons souvenirs du plat. Dans le clip viral, on peut voir une femme enduisant sa dalle de cuisine en marbre nue avec un pot de sauce tomate Prego froide. Elle continue ensuite à construire des monticules de boulettes de viande dessus, saupoudre une cruche de parmesan en poudre et jette quelques bouilloires de pâtes cuites.

On peut la voir mélanger tous les ingrédients sur le comptoir de la cuisine à l’aide d’ustensiles en bois. La dame sert le plat préparé sur place avec des gressins et de la laitue recouverts de vinaigrette.

Dans la vidéo, la cuisinière dit à ses téléspectateurs que c’est le truc le plus simple de faire des pâtes pour un grand rassemblement. En utilisant ce hack, l’hôte n’a pas à se soucier de nettoyer beaucoup de vaisselle.

Ce hack pour faire les pâtes traditionnelles a été partagé par un couple italien, Josh et Lisa, sur leur page Facebook qui y a gagné 25 000 likes. L’utilisateur a intitulé la vidéo «Ultimate Spaghetti Trick». Cependant, cela est devenu viral lorsque YouTuber Jarvis Johnson a repartagé le message sur Twitter tout en se moquant du piratage.

Depuis sa redistribution, la vidéo a reçu plus de 4 500 réactions et plus de 16 000 commentaires. Dans la plupart des commentaires, les internautes ont exprimé leur colère ou leur dégoût en regardant ce véritable bourbier car il a laissé de nombreux amateurs de pâtes avec un mauvais goût.

Le résultat final du plat ressemble certainement plus à une scène de crime qu’à un buffet.

Au cours de la vidéo, la femme a également affirmé que ces pâtes froides non cuites étaient les vraies pâtes italiennes et que le style de sa famille pour les manger est de les lécher directement depuis la dalle de la cuisine. Les utilisateurs des médias sociaux ont été consternés par cette affirmation et ont déclaré qu’elle était trop insalubre.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici