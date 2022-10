Le piratage du gouvernement mexicain révèle des armes vendues par l’armée, a reçu une escorte de cartels: rapport

Une fuite majeure de documents du gouvernement mexicain a révélé que des membres de l’armée vendaient des armes et des informations aux cartels.

“Sédena [Secretariat of National Defense] a rapporté dans son rapport confidentiel que le fournisseur d’armes et d’équipements tactiques est un autre membre présumé de l’armée, que les criminels appellent “antiguo” et qui, selon l’analyse de son signal téléphonique, est basé à Campo Military No. 1 de Mexico », selon les documents.

L’information a été révélée à la suite d’une faille de sécurité au Secrétariat de la Défense nationale (Sedena), au cours de laquelle des pirates informatiques d’un groupe se faisant appeler Guacamaya ont acquis plus de quatre millions de documents confidentiels du gouvernement, a rapporté le journal mexicain Vallarta Daily.

L’un des documents était un rapport de renseignement de juin 2019 qui indiquait qu’un officier militaire avait offert du matériel tactique, des armes et des informations sur les opérations des forces armées aux cartels de la drogue.

DES CARTELS MEXICAINS UTILISANT LES MÉDIAS SOCIAUX POUR RECRUTER DES CONTREBANDIERS AU CŒUR DE LA SURVOLÉE HISTORIQUE DES FRONTIÈRES

À un moment donné, un chef de cartel a demandé à l’armée 2 000 cartouches pour les fusils AK-47, 5 000 pour le R-15 et 50 chargeurs pour chaque type de fusil.

Le rapport mentionne également un colonel connu sous le nom de “nouveau commandant” pour qui le cartel a servi d’escorte pendant environ deux semaines. Le rapport le décrivait comme un homme qui aime “boire, fumer” et qui est “dans tout”.

La fuite de données a également révélé que des groupes de défense opposés aux cartels avaient reçu une formation de sous-traitants d’origine vraisemblablement russe. Des courriels datés du 24 août 2022 ont identifié quatre hommes qui ont formé la police communautaire de Tlacotepec sur une période de près de deux semaines en mai de cette année.

LA CRISE FRONTALIERE DE BIDEN : QUEL EST LE VÉRITABLE PLAN DU PRÉSIDENT ET SON FIN DE JEU ULTIME ?

Cependant, le secrétariat a également identifié une relation entre le chef du groupe, Salvador Alanis Trujillo, et le Sierra Cartel, a rapporté le Mexico Daily Post.

Sedena a identifié l’un des hommes russes comme étant Bogdanov Rustam, qui est lié à l’Association européenne des gardes du corps et de la sécurité. Malgré l’affiliation plus officielle de Rustam, la Sedena a ouvert une enquête sur ses liens possibles avec le crime organisé.

Rustam aurait servi comme opérateur dans les forces spéciales russes et les unités antiterroristes.

Les responsables ont identifié un autre des instructeurs comme étant Antonio Rullan Dichter, un homme d’affaires et consul honoraire de la Fédération de Russie ainsi que le groupe criminel Los Rusos, un opposant au Sierra Cartel.

LE DEA ADMINISTARTOR AVERTIT LES PARENTS DE LA CRISE DU FENTANYL QUI AFFECTE LES ENFANTS : LES CARTELS « CIBLENT TOUT LE MONDE »

Les hommes ne semblent pas avoir de liens directs avec le gouvernement russe, mais le Mexique a déjà fait part de ses inquiétudes concernant l’influence et la présence russes à l’intérieur de ses frontières.

Un rapport du général de l’armée de l’air Glen VanHerck, commandant du Commandement nord des États-Unis, a déclaré au Comité sénatorial américain sur les services armés en mars que le Mexique accueillait “la plus grande partie des membres du GRU au monde”, a rapporté Business Insider.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

VanHerck n’a pas pu préciser le nombre d’espions, mais il a souligné que les agents au Mexique « surveillent de très près leurs opportunités d’avoir une influence sur les opportunités et l’accès des États-Unis ».