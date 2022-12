Le « piratage » du compte Twitter du ministre britannique change la photo de profil en Elon Musk

Le compte Twitter du secrétaire britannique à l’éducation semble avoir été piraté. La photo de profil a été changée en une montrant Elon Musk et plusieurs tweets ont été publiés pour promouvoir un événement de crypto-monnaie. Le jour de Noël, le compte de Gillian Keegan, la députée de Chichester, a répondu à un certain nombre de tweets avec des liens vers un site Web faisant la publicité de crypto-monnaies, notamment le bitcoin et le dogecoin. Dimanche soir, le compte a publié une série de tweets, suggérant que la sécurité avait été compromise. Lundi, toute référence à Keegan dans son nom Twitter, sa biographie, sa photographie et sa bannière avaient été supprimées. Dans une réponse tweetée à YouTuber MrBeast, le compte de Keegan a publié : « Ne le laissez pas s’échapper ! Ça va être génial!” Il était accompagné d’un lien prétendant annoncer un “cadeau” pour la “communauté crypto”. Dans une réponse à un tweet de Musk, le nouveau propriétaire de Twitter, des mots sur le compte ont déclaré : « Merci pour une autre excellente année ! Cela ressemble beaucoup à Noël. Ne manquez pas les gars !! BREAKING NEWS 4 Noël. Dans d’autres tweets, le compte décrit les personnes qui possèdent la crypto-monnaie dogecoin, autrefois soutenue par Musk, comme “un guerrier #dogecoin luttant pour l’avenir!” La crypto-monnaie, qui a été lancée comme une blague en 2013, a pris de la valeur plus tôt cette année après que Musk en ait fait la promotion en disant qu’elle pourrait être utilisée pour acheter des marchandises Tesla. Les tweets sur le compte de Keegan ont commencé à apparaître peu avant 19h30 le jour de Noël et ont été envoyés tout au long de la soirée jusqu’aux petites heures du lendemain de Noël. Le mois dernier, le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, a écrit aux députés pour leur conseiller de renforcer la sécurité sur leurs téléphones portables avec une vérification multifactorielle, ainsi que de mettre à jour le logiciel et de supprimer les anciens messages. L’avertissement est venu après que le téléphone de Liz Truss aurait été piraté par des Russes au cours de l’été alors qu’elle était ministre des Affaires étrangères et favorite dans la course à la direction des conservateurs. Inscrivez-vous pour Les affaires aujourd’hui Newsletter quotidienne gratuite Préparez-vous pour la journée de travail – nous vous indiquerons toutes les actualités et analyses commerciales dont vous avez besoin chaque matin

La lettre de Hoyle aux députés, qui comprenait 10 conseils de sécurité, disait: «Vous ne vous sentez peut-être pas capable de tout faire sur cette liste, mais plus vous en faites, moins vos informations personnelles et votre téléphone portable seront compromis, ou moins les conséquences seront dommageables. si vous êtes piraté.

En juillet, les comptes Twitter et YouTube de l’armée britannique auraient également été piratés, avec des messages faisant la promotion de NFT – des jetons non fongibles ou des œuvres d’art numériques – et une prétendue interview avec Musk sur la crypto-monnaie.

Musk a déjà exprimé son engagement à éliminer les faux utilisateurs et les spams sur la plate-forme de médias sociaux.