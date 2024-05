Le piratage de Ticketmaster affecte 560 millions d’utilisateurs — RT World News

Le groupe ShinyHunters a revendiqué la responsabilité de la violation, exigeant 500 000 $ pour les données volées.

Un groupe de piratage informatique tristement célèbre appelé ShinyHunters affirme avoir violé la sécurité du géant américain de la billetterie en direct Ticketmaster et obtenu les données sensibles de quelque 560 millions d’utilisateurs dans le monde.

Plus tôt cette semaine, les pirates ont partagé un échantillon des 1,3 téraoctets sur un forum de piratage populaire et ont proposé de vendre les données pour un prix unique de 500 000 $. Les captures d’écran fournies par le groupe montrent plus d’une douzaine de dossiers et de fichiers différents, pesant chacun des dizaines de gigaoctets.

Selon le groupe, les données volées comprennent des numéros de carte de crédit hachés, les quatre derniers chiffres des cartes de crédit et leurs dates d’expiration, les détails de la fraude, les noms, adresses, numéros de téléphone et e-mails des clients, ainsi que les ventes de billets, les informations sur les événements et d’autres détails de la commande.

ShinyHunters a déclaré à Hackread qu’ils avaient tenté de contacter Ticketmaster mais n’avaient pas encore obtenu de réponse.

Bien que Ticketmaster n’ait pas encore commenté le piratage, le ministère australien de l’Intérieur a confirmé qu’il était au courant de la violation, déclarant qu’il était « travailler avec Ticketmaster pour comprendre l’incident. » La BBC a également rapporté que le FBI offrait son aide dans cette affaire.















Pendant ce temps, Christopher Budd, directeur de la société britannique de cybersécurité Sophos, a déclaré au Cyber ​​Daily qu’il était trop tôt pour faire des déclarations définitives sur la violation.

« À l’heure actuelle, puisque nous ne disposons que des paroles des attaquants, il est trop tôt pour faire des déclarations fermes sur l’existence d’une violation et sur les données volées, le cas échéant. » Budd a déclaré au média, notant que même s’il y avait censément de nouvelles données dans la décharge, il semble également y avoir des informations plus anciennes.

« Il pourrait s’agir d’une série de données concaténées. Que la violation soit légitime ou non, les attaquants ont réussi à attirer l’attention sur un forum criminel récemment fermé. Comme pour de nombreuses fermetures comme celle-ci, nous voyons souvent les sites redémarrer, les organisations ne devraient donc jamais baisser la garde. » dit Budd.

Selon CyberDaily, le leader du groupe est également l’administrateur de la communauté BreachForums, où les dernières données de Ticketmaster ont été publiées et qui a récemment réapparu après avoir été saisie par le FBI et les forces de l’ordre internationales il y a quelques semaines.

Le groupe ShinyHunters a déjà fait la une des journaux lorsqu’il a volé et vendu les données de millions d’utilisateurs de Microsoft, Wishbone et AT&T en 2022. L’année dernière, ils ont également volé les informations de près de 200 000 clients de Pizza Hut en Australie.