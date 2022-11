Le piratage de la sécurité routière en Corée du Sud pour les ‘Smart-Phone-Obsessed-Zombies’

Vous souvenez-vous de la scène de Zindagi Na Milegi Dobara où Farhan Akhtar arrache le téléphone de Hrithik Roshan et le jette du haut de la falaise car ce dernier était toujours sur son appareil ? Eh bien, pas seulement le personnage de Hrithik, Kabir, beaucoup de nos jours peuvent être vus occupés avec leurs téléphones tout au long de la journée. Appelez ça la dépendance au téléphone ou autre chose, mais c’est devenu un problème mondial.

Qu’il s’agisse d’assister à des appels professionnels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ou simplement de parcourir diverses plateformes de médias sociaux, de partager des mèmes, de regarder des vidéos ou de publier quoi que ce soit, les gens ne semblent pas quitter les écrans des yeux. Cependant, la Corée du Sud semble avoir trouvé un moyen d’aider ces accros au téléphone portable qu’ils appellent “Smombies” ou “zombies obsédés par les smartphones”.

Shrinivas Dempo, président du club Dempo Sports, a partagé une vidéo unique sur Twitter qui montre des feux tricolores installés sur les trottoirs de Séoul pour alerter les piétons lorsqu’ils traversent les routes. «Signe des temps: les feux de circulation descendent au niveau de la route à ce passage à Séoul afin que les personnes qu’ils appellent Smombies (zombies obsédés par les smartphones) puissent traverser les routes en toute sécurité tout en utilisant leurs smartphones», lit-on dans le tweet.

Le clip visuel désormais viral représente les revêtements de trottoir à Séoul, entourés de lumières LED – de couleur verte et rouge. Semblables aux feux de circulation, ils brillent également en rouge lorsque les navetteurs doivent s’arrêter et passent au vert lorsqu’il est temps de traverser la route. Cette solution moderne avertit les piétons de l’utilisation de leur téléphone portable lorsqu’ils marchent dans la rue, ce qui entraîne souvent des accidents.

La vidéo a été publiée à l’origine par un compte Twitter nommé Trung Phan et a recueilli plus de 700,5 000 vues avec plus de 12 000 likes. Dans une série de fils Twitter, Trung Phan a également mentionné que le gouvernement sud-coréen a également “mis en place un système d’alerte qui envoie une notification aux téléphones si les marcheurs sont sur le point d’entrer dans la circulation”.

Le message Twitter contient également une description textuelle qui informe les utilisateurs des médias sociaux que les feux de circulation sur les trottoirs étaient une campagne d’essai lancée par le gouvernement en 2019. Il s’agissait d’une tentative de réduire les accidents survenus aux passages cloutés. L’objectif principal des feux de circulation au sol était d’avertir les piétons lorsqu’il était sûr de regarder leur téléphone portable pendant qu’ils traversaient la rue.

Selon NDTV, plus de 1200 feux de circulation ont été installés dans environ 25 districts de Séoul en Corée du Sud. Bien qu’initialement destinées aux adultes obsédés par le téléphone ou “Smombies”, ces lumières se sont également avérées bénéfiques pour la sécurité des enfants.

