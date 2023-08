Le piratage de la police métropolitaine de Londres voit les données d’un officier et du personnel volées

LONDRES –

La police métropolitaine de Londres a déclaré avoir renforcé sa sécurité après le piratage d’une entreprise qui détient les coordonnées de ses agents et de son personnel.

La force a indiqué samedi soir qu’il y avait eu « un accès non autorisé au système informatique » de l’un de ses fournisseurs. Il a déclaré que l’entreprise, qu’elle n’a pas nommée, avait accès aux noms, grades, photos, niveaux de contrôle et numéros de paie des dirigeants et du personnel, mais ne détenait pas d’informations personnelles telles que des adresses, des numéros de téléphone ou des détails financiers.

La force a déclaré qu’elle « travaillait avec l’entreprise pour comprendre s’il y avait eu une violation de la sécurité liée aux données de la police métropolitaine » et avait signalé l’incident à la National Crime Agency.

La Fédération de la police métropolitaine, une association de policiers, a déclaré que cette violation avait provoqué « une inquiétude et une colère incroyables ».

« Il s’agit d’une faille de sécurité stupéfiante qui n’aurait jamais dû se produire », a déclaré le vice-président de la fédération, Rick Prior. « Compte tenu des rôles que nous demandons à nos collègues d’assumer, des mesures de protection et des freins et contrepoids importants auraient dû être en place pour protéger ces informations personnelles précieuses qui, si elles tombaient entre de mauvaises mains, pourraient causer des dommages incalculables. »

Cette violation fait suite à un incident survenu le mois dernier au cours duquel les services de police d’Irlande du Nord ont reconnu avoir publié par inadvertance les informations personnelles de plus de 10 000 agents et membres du personnel en réponse à une demande d’accès à l’information.

Les responsables craignent que ces informations aient été obtenues par des dissidents de l’armée républicaine irlandaise, qui continuent de lancer des attaques occasionnelles contre la police, 25 ans après l’accord de paix en Irlande du Nord.