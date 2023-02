Le piratage de contenu numérique est en hausse

Le piratage numérique est en hausse et ne devrait pas ralentir de sitôt, selon un rapport d’une société de recherche axée sur le piratage MUSO qui a été publié dans Variété début février.

En 2022, les films piratés ont augmenté d’environ 39 % par rapport à 2021, tandis que les visites sur les sites Web de piratage pour regarder des émissions de télévision ont augmenté d’environ 9 %, selon le rapport. Le piratage devrait également continuer à augmenter tout au long de 2023.

“Cette tendance continue d’être un problème majeur pour l’industrie, ayant un impact significatif sur les revenus et les moyens de subsistance de toutes les personnes impliquées – en particulier les petits créateurs indépendants – et endommageant l’économie au sens large”, indique le rapport.

En 2019, le Global Innovation Policy Center de la Chambre de commerce des États-Unis ont rapporté que le piratage coûte à l’industrie américaine du cinéma et de la télévision entre 29 et 71 milliards de dollars par an.

MUSO attribue la montée du piratage à quelques facteurs, dont les pressions économiques. En 2022, de nombreuses plateformes de streaming, comme Netflix et Disney+, ont augmenté leurs prix. Netflix a également annoncé qu’il commencerait sévir contre le partage de mot de passe après avoir déclaré avoir perdu près d’1 million d’abonnés au deuxième trimestre.

Une étude réalisée en 2019 par le Vocus Group NZ basé en Nouvelle-Zélande ont constaté que rendre le contenu moins cher et plus facile d’accès aide à arrêter le piratage, et non de nouvelles lois et réglementations.

“Ces deux options étaient de loin en avance sur les autres options, à 57 et 48% respectivement”, a déclaré Taryn Hamilton, directrice générale des consommateurs chez Vocus Group NZ. “Les mesures punitives, telles que la poursuite des pirates et la censure des sites pirates, n’étaient considérées comme susceptibles d’être efficaces que par 33 et 22 % des personnes, respectivement.”

