Le pique-nique tourne terriblement mal après qu’un ours s’est écrasé lors du dîner d’anniversaire d’un garçon | Nouvelles du monde

vidéo Une mère a courageusement protégé son fils après qu’un ours ait sauté sur leur table de pique-nique et ait commencé à manger leur nourriture. Silvia Macias, de Mexico au Mexique, a organisé un pique-nique au parc Chipinque près de Monterrey pour célébrer le 15e anniversaire de son fils Santiago. Mais quelques minutes seulement après s’être assis pour manger, un ours est arrivé, grimpant sur la table de pique-nique et dévorant leurs tacos, enchiladas, chips et salsa. Une vidéo montre Silvia tenant son fils, atteint du syndrome de Down, et lui couvrant les yeux à cause de sa peur des animaux. Elle savait qu’une rencontre avec un ours était une possibilité, car ils avaient déjà été vus dans le parc, et ils avaient réfléchi à un plan pour se retrouver face à face avec l’animal. Silvia a déclaré : « Le pire, c’est que Santiago puisse avoir peur. Santiago a très peur des animaux, d’un chat ou d’un chien, tout animal lui fait très peur. « C’est pourquoi je lui ai couvert les yeux, parce que je ne voulais pas qu’il le voie et crie ou s’enfuie. «J’avais peur que s’il avait peur, criait ou effrayait l’ours, celui-ci réagirait. Santiago n’a pas pu manger son déjeuner d’anniversaire (Photo : Reuters)



L’ours était très proche de Silvia et de son fils (Photo : Reuters)



Ils pouvaient sentir et entendre l’ours tout en gardant les yeux détournés (Photo : Reuters)



L’ours est parti après qu’un ami de la famille ait jeté une dernière assiette de nourriture loin de la table (Photo : Reuters) « Nous avons décidé de jouer à un jeu dans lequel nous couvrirons les yeux de Santiago et nous agirons comme des statues. Plus: Tendance

« L’ours était très proche de nous, nous l’entendions grogner, manger, on pouvait sentir l’ours. C’était vraiment très très serré. Heureusement, le plan a fonctionné et Silvia et Santiago sont restés silencieux pendant que l’ours dévorait leur déjeuner. Silvia a gardé les yeux baissés tout au long pour éviter de contrarier l’ours. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait eu peur, Santiago a répondu : « Oui, beaucoup ». Alors que l’ours finissait et s’éloignait, Angela Chapa, une amie de la famille, a repéré une assiette de nourriture qu’il n’avait pas fini de manger et l’a jetée. L’ours suivit l’assiette de nourriture et Angela se tint devant l’ours pour protéger Silvia et Santiago alors qu’ils se retiraient lentement. Mais Silvia a déclaré qu’elle ne se considérait pas comme une héroïne pour ses actes, se décrivant à juste titre comme « une mère qui protégeait son petit ». Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

