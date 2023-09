Le pipeline Trans Mountain pourrait être retardé d’un an, pointant du doigt les formalités administratives

Un groupe de l’industrie pétrolière et gazière rejette la responsabilité d’un éventuel retard prolongé dans le projet de pipeline Trans Mountain sur le système de réglementation du Canada.

L’Association des explorateurs et producteurs du Canada, qui représente 139 sociétés pétrolières et gazières autres que les sables bitumineux, a déclaré mardi que ses membres étaient frustrés par la nouvelle selon laquelle le pipeline, qui devait être mis en service au début de l’année prochaine, pourrait ne pas être prêt avant décembre 2024. .

Ce calendrier révisé a été présenté comme le pire des cas dans de nouveaux documents déposés par la société d’État Trans Mountain Corp., qui tente d’amener la Régie de l’énergie du Canada à approuver une déviation de tracé.

Si sa demande est refusée et que la société doit s’en tenir au tracé et à la méthode de construction convenus précédemment, a déclaré lundi la société, le retard qui en résulterait dans l’achèvement du projet pourrait ajouter près de 86 millions de dollars au prix final du pipeline.

«C’est une préoccupation, cela ne fait aucun doute. Premièrement, le retard, et deuxièmement, le coût », a déclaré Tristan Goodman, président-directeur général de l’Association des explorateurs et des producteurs, dans une interview mardi.

« Mais je pense que la question fondamentale est : « Pourquoi ? Pourquoi cela arrive-t-il? Et la réponse… qui, je pense, est relativement simple et je ne pense pas qu’elle soit encore discutée… est qu’il s’agit d’un exemple de l’échec réglementaire et politique du gouvernement fédéral.

Le pipeline Trans Mountain est le seul réseau de pipelines au Canada transportant du pétrole de l’Alberta jusqu’à la côte Ouest. Son expansion, actuellement en cours, portera la capacité du pipeline à 890 000 barils par jour (b/j), contre 300 000 b/j actuellement.

Le pipeline – qui a été acheté par le gouvernement fédéral pour 4,5 milliards de dollars en 2018 après que son ancien propriétaire, Kinder Morgan Canada Inc., a menacé d’abandonner le projet d’agrandissement prévu du pipeline face à l’opposition des écologistes et aux obstacles réglementaires – est déjà en proie à des défis liés à la construction. et des retards.

Son prix projeté a grimpé d’abord à 12,6 milliards de dollars, puis à 21,4 milliards de dollars et plus récemment à 30,9 milliards de dollars (l’estimation la plus récente du coût en capital, en mars de cette année).

Aujourd’hui, Trans Mountain Corp. affirme avoir rencontré des difficultés techniques liées au forage d’un tunnel en Colombie-Britannique. Elle souhaite modifier légèrement le tracé d’un tronçon de canalisation de 1,3 kilomètre dans la région de Jacko Lake, près de Kamloops, ainsi que la construction méthode pour cette section.

Mais l’entreprise fait face à l’opposition de la nation Stk’emlupsemc te Secwepemc, dont le territoire traditionnel traverse le pipeline et qui avait accepté le tracé et la méthode de construction initialement proposés.

La Régie de l’énergie du Canada entendra les arguments de Trans Mountain et de la Première Nation lors d’une audience à Calgary la semaine prochaine.

Goodman a déclaré que si le projet est retardé, la plus grande préoccupation des expéditeurs de pétrole viendra sous la forme d’une augmentation des péages – les frais que Trans Mountain souhaite facturer aux expéditeurs de pétrole lorsque le pipeline entrera en service.

Les compagnies pétrolières s’opposent déjà aux péages plus élevés que Trans Mountain affirme qu’elle devra facturer pour aider à récupérer les coûts d’investissement croissants. Goodman affirme que toute augmentation supplémentaire des péages placera les entreprises canadiennes dans une situation économique désavantageuse par rapport à leurs concurrents mondiaux.

Mais il a déclaré qu’il ne blâmait pas Trans Mountain pour les derniers défis que l’entreprise a rencontrés avec la nation Stk’emlupsemc te Secwepemc. Il blâme plutôt le système de réglementation canadien, dont le secteur de l’énergie se plaint depuis longtemps, qui exerce trop de pression sur les seules entreprises pour éviter tout obstacle imprévu ou toute voix d’opposition.

« Bien sûr, les communautés autochtones et autres personnes susceptibles d’être touchées doivent certainement jouer un rôle », a déclaré Goodman.

« Mais au lieu de traiter ces questions d’un point de vue de leadership au niveau fédéral, elles sont transférées aux promoteurs de projets individuels qui ne sont essentiellement que des entreprises. Ce n’est pas ainsi que cela devrait fonctionner. Ce n’est pas ainsi que cela fonctionne dans d’autres pays.

Goodman a déclaré que plutôt que de faire fuir les capitaux d’investissement en permettant aux entreprises privées de s’enliser dans un cauchemar réglementaire, le gouvernement fédéral doit assumer la responsabilité de garantir que de grands projets d’infrastructure puissent être construits.

« Je pense que c’est le principal problème avec lequel le pays devra, à un moment donné, devoir compter », a déclaré Goodman.

« Ou alors, cela va se répercuter sur tous les autres aspects du développement, d’un océan à l’autre. Il (le système de réglementation du Canada) est tout simplement devenu intenable.

Même si les longs délais d’autorisation et l’incertitude réglementaire ont été une épine dans le pied des partisans de tout, des grands oléoducs aux installations de gaz naturel liquéfié (GNL), la question a également été soulevée par le secteur de l’énergie propre.

En juin, un rapport du Business Council of Alberta prévenait que la réputation du Canada en tant que pays où les grands projets ne peuvent pas être construits rendrait difficile la construction des infrastructures vertes nécessaires pour atteindre ses objectifs climatiques.

Au même moment, un groupe de 18 groupes différents d’entreprises, d’Autochtones, de syndicats, environnementaux et politiques ont publié une lettre ouverte au gouvernement fédéral plaidant en faveur d’une approche améliorée des processus de réglementation et d’autorisation des grands projets.

De son côté, le gouvernement fédéral a reconnu l’existence d’un problème et s’est engagé à dévoiler avant la fin de l’année un plan visant à accélérer le processus d’autorisation pour les grands projets d’infrastructure.

Oléoduc Trans Mountain