Le pipeline Nord Stream semble avoir cessé de fuir

Copenhague, Danemark –

L’Agence danoise de l’énergie affirme que l’un des deux pipelines de gaz naturel rompus dans la mer Baltique semble avoir cessé de fuir du gaz naturel.

L’agence a déclaré samedi sur Twitter qu’elle avait été informée par la société exploitant le pipeline Nord Stream 2 que la pression semble s’être stabilisée dans le pipeline, qui relie la Russie à l’Allemagne.

“Cela indique que la fuite de gaz dans ce gazoduc a cessé”, a déclaré l’Agence danoise de l’énergie.

Les explosions sous-marines qui ont endommagé les pipelines Nord Stream I et 2 cette semaine ont entraîné d’énormes fuites de méthane. Les enquêteurs nordiques ont déclaré que les explosions avaient impliqué plusieurs centaines de livres d’explosifs.

Le président russe Vladimir Poutine a accusé vendredi l’Occident d’avoir saboté les pipelines construits par la Russie, une accusation vigoureusement démentie par les États-Unis et leurs alliés.

Les affrontements américano-russes se sont poursuivis plus tard lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU à New York convoquée par la Russie sur les attaques de pipelines et alors que des chercheurs norvégiens publiaient une carte projetant qu’un énorme panache de méthane provenant des pipelines endommagés se déplacerait sur de vastes étendues de la région nordique.

S’exprimant vendredi à Moscou, Poutine a affirmé que les “anglo-saxons” en Occident sont passés de l’imposition de sanctions à la Russie à des “attaques terroristes”, sabotant les pipelines dans ce qu’il a décrit comme une tentative de “détruire l’infrastructure énergétique européenne”.

À Washington, le président américain Joe Biden a rejeté les allégations de Poutine sur le pipeline comme étant farfelues.

“C’était un acte délibéré de sabotage. Et maintenant, les Russes diffusent de la désinformation et des mensonges. Nous travaillerons avec nos alliés pour découvrir précisément ce qui s’est passé”, a promis Biden. “N’écoutez pas ce que dit Poutine. Ce qu’il dit, nous le savons, n’est pas vrai.”

Des responsables américains ont déclaré que l’affirmation de Poutine tentait de détourner l’attention de son annexion vendredi de certaines parties de l’Ukraine.

“Nous n’allons pas laisser la désinformation de la Russie nous distraire, nous ou le monde, de sa tentative manifestement frauduleuse d’annexer le territoire ukrainien souverain”, a déclaré vendredi la porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, Adrienne Watson.

Les nations européennes, qui ont été ébranlées par la flambée des prix de l’énergie causée par l’invasion russe de l’Ukraine, ont noté que c’est la Russie, et non l’Europe, qui profite du chaos sur les marchés de l’énergie et de la flambée des prix de l’énergie.

Les États-Unis se sont longtemps opposés aux deux pipelines et ont exhorté à plusieurs reprises l’Allemagne à les arrêter, affirmant qu’ils augmentaient la dépendance énergétique de l’Europe vis-à-vis de la Russie et diminuaient sa sécurité. Depuis le début de la guerre en Ukraine en février, la Russie a réduit l’approvisionnement en gaz naturel envoyé en Europe pour chauffer les maisons, produire de l’électricité et faire fonctionner des usines. Les dirigeants européens ont accusé Poutine d’utiliser le “chantage à l’énergie” pour les diviser dans leur ferme soutien à l’Ukraine.

Les attaques contre les pipelines ont incité les sociétés énergétiques et les gouvernements européens à renforcer la sécurité autour des infrastructures énergétiques.