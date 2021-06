Le pipeline Keystone annulé après que Joe Biden eut bloqué le permis

BILLINGS, Mont. (AP) – Le sponsor de l’oléoduc Keystone XL a déclaré mercredi qu’il mettait fin au projet litigieux après que les autorités canadiennes n’ont pas réussi à persuader le président Joe Biden d’annuler l’annulation de son permis le jour de son entrée en fonction.

TC Energy, basée à Calgary, a déclaré qu’elle travaillerait avec les agences gouvernementales « pour assurer une terminaison et une sortie sûres » de la ligne partiellement construite, qui devait transporter le brut des champs de sables bitumineux de l’ouest du Canada à Steele City, Nebraska.

La construction de l’oléoduc de 1 200 milles (1 930 kilomètres) a commencé l’année dernière lorsque l’ancien président Donald Trump a relancé le projet longtemps retardé après qu’il ait été bloqué sous l’administration Obama.

Il aurait déplacé jusqu’à 830 000 barils (35 millions de gallons) de brut par jour, reliant le Nebraska à d’autres pipelines qui alimentent les raffineries de pétrole de la côte américaine du golfe du Mexique.

Biden l’a annulé en janvier en raison de préoccupations de longue date selon lesquelles la combustion de pétrole brut provenant des sables bitumineux n’aggraverait le changement climatique.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau s’est opposé à cette décision, mais des responsables de l’Alberta, d’où provient la ligne, ont exprimé leur déception ces dernières semaines qu’il n’ait pas fait davantage pression pour rétablir le permis du pipeline.

Les procureurs généraux de 21 États avaient intenté une action en justice pour annuler l’annulation par Biden du pipeline litigieux, qui aurait créé des milliers d’emplois dans la construction.

Le sénateur John Barrasso, R-Wyo., membre de premier plan de la commission sénatoriale de l’énergie et des ressources naturelles, a imputé l’annulation à Biden.

« Le président Biden a tué le pipeline Keystone XL et avec lui, des milliers d’emplois américains bien rémunérés », a déclaré Barrasso dans un communiqué. « Le jour de l’inauguration, le président a signé un décret mettant fin à la construction du pipeline et a remis à un millier de travailleurs des fiches roses. Aujourd’hui, dix fois plus d’emplois ne seront jamais créés. À un moment où les prix de l’essence grimpent en flèche, la Maison Blanche célèbre la mort d’un oléoduc qui aurait aidé à soulager les Américains. »

Ledyard King a contribué au reportage.