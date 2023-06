Le pipeline de perte de poids d’Eli Lilly nous permet de rester des acheteurs à long terme

Eli Lilly (LLY) a renforcé sa position sur le marché naissant des médicaments amaigrissants après que de nouvelles données ont montré que sa pilule orale contre l’obésité était très efficace dans une étude à mi-parcours. Les actions d’Eli Lilly font une pause lundi, mais nous ne voyons aucune raison de rejoindre les vendeurs. Notre confiance à long terme dans la holding du Club est fermement intacte, alors que le géant pharmaceutique a une fois de plus renforcé la confiance dans son pipeline de médicaments de qualité. Les personnes qui ont pris la dose la plus élevée d’orforglipron de Lilly ont perdu près de 15 % de leur poids corporel, en moyenne, après 36 semaines, selon des résultats publiés vendredi dans le New England Journal of Medicine. Cela se compare à une perte de poids de 2,3% pour le groupe d’essai placebo. L’étude de phase 2 a recruté 272 personnes obèses ou en surpoids avec un problème de santé lié au poids. Eli Lilly a financé le procès. L’orforglipron appartient à la même classe de médicaments – connus sous le nom de GLP-1 – que le Mounjaro d’Eli Lilly et le Wegovy de Novo Nordisk (NVO). Mounjaro a actuellement l’approbation réglementaire aux États-Unis pour traiter le diabète de type 2, mais attend l’autorisation d’être utilisé comme médicament anti-obésité. La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé Wegovy, qui est commercialisé pour le diabète sous le nom d’Ozempic, pour la perte de poids en 2021. Wegovy et Mounjaro sont tous deux des médicaments injectables. Jim Cramer a déclaré que Mounjaro pourrait devenir la drogue la plus vendue de tous les temps. La classe de médicaments imite une hormone dans l’intestin qui, lorsqu’elle est libérée, réduit l’appétit. Les fabricants de médicaments pensent que les médicaments oraux GLP-1 pourraient potentiellement élargir le marché de la perte de poids, même s’ils sont légèrement moins efficaces que les versions injectables. LLY .SPX YTD montent la performance des actions d’Eli Lilly jusqu’à présent en 2023 par rapport au S & P 500. Novo Nordisk a publié dimanche ses propres résultats d’essais pour un médicament oral GLP-1, Rybelsus, qui a aidé les participants à l’étude en phase avancée à perdre environ 15 % de leur poids corporel sur 68 semaines. Novo Nordisk est plus avancé dans son développement de Rybelsus pour la perte de poids que l’orforglipron de Lilly, et peut probablement soumettre des données aux régulateurs américains plus tard cette année. Eli Lilly, d’autre part, vient de commencer ses grandes études de phase 3, ce qui signifie qu’il faudra quelques années avant que l’orforglipron puisse arriver sur le marché. L’analyste de Bank of America, Geoff Meacham, a déclaré lundi à CNBC que 2026 était une attente « raisonnable », en supposant que les études de dernière minute se déroulent bien. Malgré les délais différents, Meacham et d’autres analystes qui couvrent Eli Lilly ont exprimé leur confiance dans la compétitivité de l’orforglipron, qui a obtenu des résultats de perte de poids similaires à Rybelsus dans une période d’essai plus courte. « Ce n’est pas un jeu à somme nulle », a déclaré Meacham. Les analystes d’UBS ont décrit l’orforglipron comme « le meilleur de sa catégorie », notant que son profil d’innocuité est également « très compétitif » par rapport à Rybelsus dans des études similaires à mi-parcours. Dans l’ensemble, ont écrit les analystes dans une note, orforglipron implique « un positionnement dominant pour LLY dans un autre sous-secteur du diabète/obésité ». Orforglipron n’a pas non plus de restrictions de nourriture et d’eau autour de sa prise, ce qui est une différence par rapport à Rybelsus et potentiellement un « gros moteur » de part de marché pour Lilly sur la route, a expliqué Meacham. Les patients qui prennent actuellement Rybelsus pour le diabète de type 2 doivent le faire à jeun lorsqu’ils se réveillent pour la première fois. Il faudra un certain temps avant que l’orforglipron n’arrive sur le marché américain de la perte de poids et du diabète de type 2. Mais le plus important à retenir lundi est qu’Eli Lilly a une fois de plus montré la qualité de son pipeline de médicaments, en particulier dans l’obésité et le diabète, ce qui, selon nous, prépare l’entreprise à une croissance durable dans les années à venir. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles l’action mérite une prime pour l’industrie et pourquoi nous la possédons patiemment depuis 2021. Nous avons actuellement une note de 2 sur l’action, ce qui signifie que nous recommandons d’attendre un recul avant d’acheter plus d’actions. L’action Eli Lilly a baissé d’environ 1,3 % lundi après-midi, probablement en raison de prises de bénéfices après une solide hausse la semaine dernière. De plus, la baisse de plus de 3 % de Pfizer (PFE) lundi semble peser sur l’ensemble du secteur des soins de santé. Le déclin de Pfizer survient après que la société a mis fin au développement de l’un de ses médicaments oraux contre l’obésité et le diabète, invoquant des problèmes de sécurité. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long LLY. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Eli Lilly and Company, siège social de la société pharmaceutique à Alcobendas, Madrid, Espagne. Cristina Arias | Couverture | Getty Images