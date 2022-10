Le pipeline de député à maire : pourquoi tant de politiciens provinciaux et fédéraux se dirigent vers l’hôtel de ville

Piquez la tête dans n’importe quel hôtel de ville du pays et il est possible que vous trouviez un ancien député ou membre de l’assemblée législative provinciale assis dans le fauteuil du maire.

Les récentes élections municipales en Colombie-Britannique, en Ontario et au Manitoba ont vu des dizaines de politiciens chevronnés faire le saut – ou le retour – au niveau local.

Andrea Horwath en fait partie. L’ancien chef du NPD de l’Ontario est le maire nouvellement élu de Hamilton, en Ontario.

“Certes, j’ai eu des réalisations qui ont vraiment touché tout l’Ontario, en tant que chef de l’opposition”, a-t-elle déclaré à CBC Radio. La maison. “Mais l’ordre de gouvernement municipal est vraiment le plus proche du peuple.”

Horwath est l’un d’au moins une douzaine de politiciens en Ontario seulement qui ont déjà occupé des sièges provinciaux ou fédéraux et qui ont remporté la semaine dernière leur course pour devenir maire.

Mais pourquoi tant de vétérans politiques mettent-ils leurs talents au niveau local ?

“Je comprends que les gens puissent avoir un certain cynisme”, a déclaré Horwath.

“Ce n’est pas que vous y soyez pour une sorte d’agrandissement personnel ou d’agenda personnel. Vous êtes là pour servir votre communauté.”

“Les gens ont un réel intérêt pour vous”: l’ancien maire de Calgary

Selon l’un des anciens maires les plus connus du Canada, il n’y a tout simplement pas de meilleur concert.

“C’est le seul poste politique au Canada — le seul poste politique au niveau exécutif au Canada — où vous êtes en fait élu par tous ceux que vous servez”, a déclaré Naheed Nenshi, qui a été maire de Calgary pendant un peu plus d’une décennie.

“Le Premier ministre n’est pas directement élu, les premiers ministres ne sont pas directement élus, mais le maire l’est”, a-t-il expliqué. “A cause de cela, les gens ont un réel intérêt pour vous.”

Naheed Nenshi s’adresse aux médias le lendemain de son élection à la mairie de Calgary en octobre 2010. ‘[Mayor] est le seul poste politique au Canada — le seul poste politique au niveau exécutif au Canada — où vous êtes en fait élu par tous ceux que vous servez », a-t-il déclaré. (Jeff McIntosh/La Presse canadienne)

Même si les électeurs reconnaissent cet enjeu, certains pourraient s’attendre à ce que les maires deviennent députés – et non l’inverse.

“Je pense que nous avons en fait très tort de voir la politique comme ce genre de progression, le conseil municipal étant les ligues mineures, puis la politique provinciale et fédérale étant en quelque sorte les ligues majeures”, a déclaré Shannon Sampert, analyste politique et chroniqueuse pour le Winnipeg. Presse libre.

Samert – qui vient d’aider à guider la campagne du nouveau maire de Winnipeg, Scott Gillingham, vers la victoire – est également prompt à repousser l’idée que les politiciens qui sautent d’une campagne à l’autre pourraient être méprisés.

“Je pense que nous devons penser qu’être une politicienne de carrière n’est pas nécessairement mauvais”, a-t-elle déclaré. “Je pense que vous avez une date de péremption … les électeurs vous feront également savoir quand ils en auront assez de vous.”

Les députés peuvent faire face à de longues périodes loin de chez eux, à l’incertitude électorale

L’ancien député conservateur Alex Nuttall, qui vient d’être élu maire de Barrie, en Ontario, est l’un des nombreux représentants fédéraux qui ont choisi de quitter Ottawa et de passer à la politique municipale. Auparavant conseiller municipal de Barrie, il a été élu pour la première fois député en 2015, mais a refusé de se représenter en 2019, choisissant de passer plus de temps avec sa famille.

“Quand j’ai pris cette décision, c’était une décision que je n’ai pas prise à la légère”, a-t-il déclaré. La maison.

Le père de Nuttall a récemment déterré une vieille carte de hockey datant de l’époque où le maire élu avait 13 ans.

“Et au dos de ma carte de hockey, mes ambitions futures étaient de devenir député.”

Nuttall admet que le travail de rêve comportait de nombreux défis.

“Lorsque vous êtes élu député, et vraiment n’importe quel poste – ce n’est pas un travail, c’est un style de vie, n’est-ce pas? C’est le plus grave au niveau fédéral”, a expliqué Nuttall.

« J’ai eu de la chance. Je n’étais qu’à cinq heures de Barrie pour aller d’Ottawa. Mais il y avait beaucoup de gens qui, il leur faut 12 heures pour se rendre de chez eux à la Colline du Parlement. Et vous savez, cela a un effet énorme sur la vie de famille.”

Ken Boshcoff, à droite, est félicité par un partisan après avoir remporté la course à la mairie de Thunder Bay, en Ontario, plus tôt ce mois-ci. (Marc Doucette/CBC)

Ken Boshcoff se souvient bien de ces impacts personnels. Le maire nouvellement élu de Thunder Bay, en Ontario, a occupé le poste auparavant, dans les années 1990, avant de devenir député libéral sous les gouvernements minoritaires de Paul Martin et Stephen Harper.

“Chaque jour était la possibilité d’une élection”, a déclaré Boshcoff La maison.

“Vous savez exactement, en ce moment, quand auront lieu les prochaines élections municipales — dans quatre ans. Cela fait donc vraiment une différence en termes de stabilité, et votre capacité à planifier et même à agir en tant qu’humain. Alors qu’au Parlement fédéral, vous auriez certainement pas acheter une voiture ou une maison si vous étiez avec le gouvernement à ce moment-là. Ce n’était tout simplement pas faisable.

Sortir les partis de la politique

Bien que rester député comporte des obstacles, quitter la Colline du Parlement peut aussi être difficile pour certains.

“Dans nos recherches, nous avons rencontré des difficultés lors de la transition vers une carrière non politique”, a déclaré Sabreena Delhon du Samara Center for Democracy.

Le groupe non partisan a passé des années à organiser des entretiens de sortie avec des députés pour comprendre pourquoi beaucoup choisissent de quitter la politique fédérale.

“Une fois que vous avez été politicien, il est assez difficile pour votre communauté de vous voir comme autre chose”, a expliqué Delhon. que la vie politique vous a fermé d’autres portes professionnelles.”

Nuttall, le maire de Barrie, a déclaré qu’il avait quitté une carrière réussie dans les affaires pour retourner à la politique municipale.

“J’ai été très chanceux dans ma carrière dans le secteur privé”, a-t-il déclaré. “Et je retourne à la fonction publique, en prenant une réduction de salaire et en voulant contribuer.”

L’ancien député conservateur a déclaré qu’il peut être plus facile d’apporter cette contribution sans la partisanerie que le Parlement apporte souvent.

“Vous en retirez les partis politiques, et la réalité est qu’il y a beaucoup plus de possibilités de cohérence, de continuité sur les éléments sur lesquels on travaille.”

Horwath a annoncé sa démission en tant que chef provincial du NPD le 2 juin 2022, après avoir dirigé le parti lors de quatre élections. (Tara Walton/La Presse canadienne)

Horwath est d’accord.

“Je dois admettre que lorsque j’ai quitté la politique municipale pour devenir député provincial, l’une des choses qui m’a le plus manqué, c’est cette idée que nous sommes tous dans le même bateau et que nous travaillons tous à partir du même espace, ou du même impératif ,” dit-elle.

Qu’ils fassent le saut pour des raisons personnelles ou politiques, l’ancien maire de Calgary, Nenshi, dira à tout ancien politicien devenu maire qu’il a fait le bon choix.

« Je plaisante toujours — et je le fais depuis des années — que si le gouvernement fédéral disparaissait pendant que nous parlions, il faudrait une semaine ou deux avant que quelqu’un s’en aperçoive… mais si votre gouvernement municipal devait disparaître, vous auriez pas de routes, pas de parcs, pas de transport en commun, pas d’intervention d’urgence », a-t-il déclaré.

“Les problèmes sur lesquels nous travaillons au niveau municipal sont les plus cool, les plus intéressants. Et je pense que de plus en plus de politiciens comprennent – ​​c’est vraiment là que ça se passe.”