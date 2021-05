Le pipeline colonial: une artère vitale pour le carburant

HOUSTON – L’exploitant d’un pipeline de carburant vital s’étendant du Texas au New Jersey, fermé pendant des jours après une attaque de ransomware, a déclaré lundi qu’il espérait rétablir la plupart des opérations d’ici la fin de la semaine.

Les enquêteurs fédéraux ont déclaré que les attaquants visaient des données d’entreprise mal protégées plutôt que de prendre directement le contrôle du pipeline, qui transporte près de la moitié des carburants automobiles et aéronautiques consommés dans le nord-est et une grande partie du sud. L’opérateur, Colonial Pipeline, a arrêté les expéditions apparemment par précaution pour empêcher les pirates de faire quoi que ce soit de plus, comme éteindre ou endommager le système lui-même dans le cas où ils auraient volé des informations très sensibles sur les ordinateurs de l’entreprise. Colonial a déclaré qu’il relançait le service de segments du pipeline «par étapes» en consultation avec le Département de l’énergie. Il a déclaré que l’objectif de son plan était de «restaurer substantiellement le service opérationnel d’ici la fin de la semaine». La société a toutefois averti que «cette situation reste fluide et continue d’évoluer».

L’attaque, qui, selon le Federal Bureau of Investigation, a été menée par un groupe du crime organisé appelé DarkSide, a mis en évidence la vulnérabilité du système énergétique américain. Une partie de cette vulnérabilité reflète le rôle accru du Texas dans la satisfaction de la demande intérieure de pétrole et de gaz au cours de la dernière décennie et demie, conduisant le Nord-Est à compter sur un système de pipeline vieillissant pour apporter du carburant plutôt que de raffiner le carburant importé localement. Depuis l’arrêt du gazoduc, il n’y a pas eu de longues lignes aux stations-service et, comme de nombreux commerçants s’attendaient à ce que l’interruption soit brève, la réaction du marché a été atténuée. Dans tout le pays, le prix de l’essence ordinaire n’a grimpé que d’un demi-cent à 2,97 $ lundi à partir de dimanche, même si la société n’a pas pu fixer un calendrier pour le redémarrage du pipeline. Les prix de l’État de New York sont restés stables à 3 dollars le gallon, selon le club automobile AAA. «Potentiellement, ce sera gênant», a déclaré Ed Hirs, économiste de l’énergie à l’Université de Houston. «Mais ce n’est pas un gros problème car il y a du stockage dans le Nord-Est et toutes les grandes sociétés pétrolières et gazières peuvent réorienter les cargaisons maritimes de produits raffinés lorsque cela est nécessaire.» Qu’est-ce que le pipeline colonial? Le pipeline colonial est basé à Alpharetta, en Géorgie, et est l’un des plus importants des États-Unis. Il peut transporter environ trois millions de gallons de carburant par jour sur 5500 miles de Houston à New York. Il dessert la plupart des États du sud et des branches de la côte atlantique au Tennessee.

Certaines des plus grandes sociétés pétrolières, dont Phillips Petroleum, Sinclair Pipeline et Continental Oil, se sont jointes pour commencer la construction du pipeline en 1961. C'était une période de croissance rapide de la conduite sur autoroute et des voyages aériens sur de longues distances. Aujourd'hui, Colonial Pipeline, qui est privé, appartient à Royal Dutch Shell, à Koch Industries et à plusieurs sociétés d'investissement étrangères et nationales.

Elle est particulièrement vitale pour le fonctionnement de nombreux aéroports de l'est des États-Unis, qui détiennent généralement des stocks suffisants pour seulement trois à cinq jours d'exploitation. Pourquoi la côte atlantique est-elle si dépendante d'un seul pipeline? Il y a de nombreuses raisons, y compris les restrictions réglementaires sur la construction de pipelines qui remontent à près d'un siècle. Il existe également des restrictions sur l'utilisation de navires étrangers pour transporter des produits entre les ports américains, ainsi que sur le transport routier de carburants. Mais la raison principale se rapproche de chez nous. Au cours des deux dernières décennies, au moins six raffineries ont cessé leurs activités dans le New Jersey, la Pennsylvanie et la Virginie, réduisant de plus de moitié la quantité de pétrole brut transformé en carburants dans la région, passant de 1549000 à 715000 barils par semaine. «Ces raffineries ne pouvaient tout simplement pas gagner d'argent», a déclaré Tom Kloza, responsable mondial de l'analyse énergétique chez Oil Price Information Service. La raison de leur déclin est «l'indépendance énergétique» qui a été un objectif de la Maison Blanche depuis l'administration Nixon. Comme l'exploration et la production de schiste ont explosé à partir de 2005, les raffineries de la côte du golfe du Mexique ont eu un accès facile au gaz naturel et au pétrole produits au Texas. Cela leur a donné un énorme avantage concurrentiel par rapport aux raffineries de la côte Est qui ont importé du pétrole du Nord-Est ou par chemin de fer du Dakota du Nord une fois que le boom du schiste a décollé. Alors que les raffineries locales ferment leurs portes, le pipeline Colonial est devenu de plus en plus important en tant que conduit des raffineries du Texas et de la Louisiane.

Le Midwest possède ses propres oléoducs depuis la côte du Golfe, mais alors que la côte Est a fermé des raffineries, le Midwest a ouvert quelques nouvelles usines et en a agrandi d’autres pour traiter le pétrole canadien, en grande partie des sables bitumineux de l’Alberta, au cours des 20 dernières années. La Californie et le nord-ouest du Pacifique ont suffisamment de raffineries pour traiter le brut produit en Californie et en Alaska, ainsi qu’en Amérique du Sud. Quelle est la gravité du problème immédiat? Pas très. Le système d’approvisionnement du Nord-Est est flexible et résilient. De nombreux ouragans ont endommagé des pipelines et des raffineries sur la côte du Golfe dans le passé, et la côte Est a réussi à se débrouiller. Le gouvernement fédéral stocke des millions de gallons de pétrole brut et de produits raffinés pour les urgences. Les raffineries peuvent importer du pétrole d’Europe, du Canada et d’Amérique du Sud, bien que le fret transatlantique puisse prendre jusqu’à deux semaines pour arriver. Lorsque l’ouragan Harvey a frappé le Texas en 2017, endommageant les raffineries, les expéditions de Colonial Pipeline vers le nord-est ont été suspendues pendant près de deux semaines. Les prix de l’essence au port de New York ont ​​rapidement grimpé de plus de 25%, et les coûts supplémentaires ont été répercutés sur les automobilistes. Les prix ont mis plus d’un mois pour revenir aux niveaux précédents. Quelle est la plus grande menace? Le piratage d’un pipeline majeur, bien que n’étant pas un problème majeur pour les automobilistes, est un signe des temps. Les groupes criminels et même les nations peuvent menacer les lignes électriques, les informations personnelles et même les banques. Le groupe responsable de l’attaque par pipeline, DarkSide, verrouille généralement les données de ses victimes à l’aide du cryptage et menace de divulguer les données à moins qu’une rançon ne soit payée. Colonial Pipeline n’a pas dit s’il avait payé ou avait l’intention de payer une rançon. «La triste vérité est qu’aujourd’hui, l’infrastructure est si vulnérable que quasiment quiconque veut y entrer peut y entrer», a déclaré Dan Schiappa, directeur des produits de Sophos, une société britannique de logiciels et de matériel de sécurité. «L’infrastructure est une cible facile – et lucrative – pour les attaquants.»