Le pionnier du tourisme spatial Dennis Tito réserve un voyage privé sur la lune

Contrairement aux deux autres vols privés Starship précédemment annoncés, le premier acheté par le milliardaire Jared Isaacman et le second par le milliardaire Yusaku Maezawa, Tito et sa femme n’ont pas acheté l’intégralité du vol mais plutôt deux sièges. Cela signifie que le vol lunaire est “ouvert à 10 autres personnes pour s’inscrire”, a-t-il déclaré.

Tito – 82 ans et célèbre pour être devenu le premier touriste spatial privé après avoir volé avec la Russie vers la Station spatiale internationale en 2001 – a acheté deux sièges pour une mission SpaceX qui ferait voler un vaisseau spatial vers la lune et reviendrait sur une mission d’une semaine.

Le directeur de SpaceX des programmes d’équipage et de fret de Starship, Aarti Matthews, a déclaré lors du briefing que le plan du vol de Tito est de passer trois jours à voler vers la lune, de voyager à moins de 125 miles (ou environ 200 kilomètres) de la surface lunaire, puis de revenir à Terre.

“Cette mission est vraiment révolutionnaire en ce sens qu’elle nous place sur une étape très ferme vers des opérations de type aérien, où maintenant, pour la première fois, vous pouvez acheter un siège individuel sur la lune”, a déclaré Matthews.

Inscrivez-vous ici pour recevoir les éditions hebdomadaires de la newsletter Investir dans l’espace de CNBC.

Mais le moment de la mission n’est pas encore déterminé, et probablement dans des années.

SpaceX n’a ​​pas encore atteint l’orbite avec un prototype de vaisseau spatial, a sous contrat une mission lunaire coûteuse et très médiatisée d’astronaute de la NASA et doit commencer à utiliser la fusée pour déployer plus rapidement les satellites Starlink. De plus, le vol de Tito est le troisième dans la priorité des missions d’équipage privé annoncées jusqu’à présent.

Pour sa part, Tito a souligné qu’il comprenait que le voyage autour de la lune “ne se produira pas à court terme”. Il a ajouté qu’il s’attend à ce que SpaceX effectue des “centaines” de vols Starship avant que lui et Akiko ne volent.

Mais son enthousiasme pour les objectifs à long terme de l’entreprise ne se dément pas. Il y a deux ans, Tito a vendu Wilshire Associates, la société d’investissement qu’il avait fondée en 1972. Depuis qu’il a pris sa retraite, dit-il, il “cherchait quelque chose à faire”.

“Je suis SpaceX presque quotidiennement, je regarde YouTube depuis 5 ans, et j’ai pu voir qu’il y avait une opportunité”, a déclaré Tito.