Le pionnier de Nollywood à la recherche de la perfection dans la narration africaine | Arts et culture

Pour toute une génération de millennials nigérians, Ego Boyo a été leur première rencontre avec une célébrité à l’écran. Trois décennies après sa première grande apparition sur la scène, l’actrice, cinéaste, activiste et philanthrope nigériane a vécu plusieurs vies en une, portant chaque phase avec assurance.

En tant que star de la populaire série télévisée du début des années 90, Checkmate, la célébrité de Boyo a précédé son succès dans l’industrie du cinéma direct en vidéo qui allait s’appeler Nollywood. Dans Checkmate, Boyo, qui incarnait une jeune héritière ambitieuse et ingénieuse, passait chaque semaine aux heures de grande écoute à la télévision nationale, à une époque où la télévision était le média central de distribution de contenu de divertissement.

« Sa carrière à l’écran est antérieure à Nollywood », a déclaré à Al Jazeera Rejoice Abutsa, spécialiste des études cinématographiques et médiatiques à l’Université Cornell. « C’est une carrière qui a survécu aux changements de genre, industriels et technologiques qui ont transformé Nollywood. En passant du métier d’actrice à la production, Boyo est allée au-delà de jouer dans des rôles déjà déterminés pour elle, en mettant son capital dans le domaine et en assurant qu’elle aussi pouvait déterminer le type d’histoires qui étaient racontées et comment elles étaient racontées.

La croissance de Nollywood a favorisé la quantité et la rapidité du tournage, mais avec ses trois décennies de carrière, Boyo, aujourd’hui âgée de 55 ans, a favorisé une production plus lente. En tant que productrice, Boyo a assumé un rôle de leadership qui, selon ses pairs, indique souvent de nouvelles orientations vers la direction que devrait prendre l’industrie. Ses films, allant du drame familial de 1996, Violated, à celui de 2019, The Ghost and the House of Truth, ont été des leaders de l’industrie, remportant de nombreux prix.

Cet engagement envers l’excellence artistique ne s’est pas toujours traduit par une popularité, mais comme Boyo le dit à Al Jazeera, elle ne voudrait pas qu’il en soit autrement : « Je commence normalement par l’histoire. Le scénario doit m’enthousiasmer non pas parce que tout le monde le fait mais parce que cela m’intéresse. Je m’assure que le script est là où j’en ai besoin et je commence à visualiser qui je veux de l’équipe au casting.

Ce processus de pré-production peut souvent durer des années, au cours desquelles les pairs de Boyo ont pu produire plusieurs titres en succession rapide.

Mais Boyo reste engagé dans un processus de développement détaillé,

« Les critiques que je reçois, c’est que nous prenons trop de temps, mais j’aime ce processus parce que lorsque je fais le film, c’est une chose à laquelle j’ai réfléchi », a-t-elle déclaré à Al Jazeera. « J’aurais constitué une équipe engagée. au projet et nous savons exactement ce que nous voulons réaliser. Je sais que les gens ont d’autres processus, mais cela a fonctionné pour moi. Si je peux l’amener à un endroit aussi proche que possible de la perfection, alors c’est très satisfaisant pour moi.

Son travail a des distinctions pour la soutenir.

The Ghost and the House of Truth, un drame contemplatif sur le pardon et la rédemption, a remporté des prix pour le réalisateur Akin Omotoso et la vedette Kate Henshaw et a été nommé meilleur film mondial au festival du film Urbanworld à New York, où il a été présenté en première.

Même sa première sortie en tant que productrice solo – le peu vu, 30 Days, sur une équipe de femmes assassines talentueuses – a puni les limites. Le film comportait une scène de sexe oral considérée comme risquée pour son heure d’arrivée en 2007.

La comédie romantique de 2002, Keeping Faith, a essentiellement changé la façon dont Nollywood a abordé la romance et a contribué au lancement d’une sous-industrie ambitieuse de la comédie romantique. Boyo a également défendu des campagnes publicitaires innovantes pour certains de ces films, organisant des premières thématiques et glamour sur grand écran, même lorsque l’industrie n’avait pas de salles pour soutenir les films.

En 2017, après l’échec des projets d’adaptation de la pièce radiophonique de Sefi Atta, The Engagement, Boyo s’est recentré et a réalisé A Hotel Called Memory, un film expérimental sans dialogue et très peu de perspectives au box-office.

Mildred Okwo, une amie d’enfance qui a réalisé 30 Days et qui a interprété Boyo dans deux films considérés comme l’héritage de Boyo, « L’ego a considérablement façonné Nollywood même si l’industrie ne s’arrête jamais vraiment pour identifier les personnes qui l’ont façonné. Dans de nombreuses années, quelqu’un d’objectif fera une enquête et découvrira que les films d’Ego seront parmi les plus importants. Chacun de ses films a fait progresser l’industrie de manière significative. Si vous suivez la progression, vous pouvez voir quelqu’un essayer de s’améliorer.

Shuaibu Husseini, un vétéran de l’industrie et membre du jury des Africa Film Academy Awards, est du même avis.

« C’est une personne qui investit dans les valeurs de production et veille à ce que chaque aspect soit pris en compte », dit-il. « Elle s’éloigne du modèle nollywoodien habituel de réalisation de films rapides à micro-ondes et prend son temps pour réaliser des films acclamés par la critique. Nous faisons toujours référence à Violated et A Hotel Called Memory aujourd’hui pour leur qualité et leur substance. »