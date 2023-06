Le pionnier de Manchester United Zidane Iqbal quitte Old Trafford et rejoint le club néerlandais du FC Utrecht | Nouvelles du football

Le pionnier de Manchester United, Zidane Iqbal, a terminé son transfert au FC Utrecht.

Iqbal, 20 ans, diplômé de l’Académie, a rejoint l’équipe néerlandaise après avoir conclu un accord avec Man Utd sur le transfert la semaine dernière.

Iqbal est entré dans l’histoire en décembre 2021 lorsqu’il est apparu dans le choc de la Ligue des champions avec les Young Boys pour devenir le premier sud-asiatique britannique à jouer pour Manchester United. On pense également qu’il est le premier joueur d’origine irakienne à jouer pour United.

Le Mancunien est apparu sur le banc de United en Premier League à sept reprises la saison dernière après avoir impressionné lors de sa tournée de pré-saison ainsi que lors de son voyage à Dubaï pendant la pause de mi-saison.

Iqbal, dont la mère est irakienne et le père est pakistanais, a passé plus d’une décennie à United, commençant dans l’une des équipes de développement du club avant de jouer dans tous les groupes d’âge et de représenter la première équipe de la Ligue des champions.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Zidane Iqbal a rendu hommage à ses amis, sa famille et ses entraîneurs sur les réseaux sociaux après être devenu le premier sud-asiatique britannique à avoir joué pour Manchester United.



Le milieu de terrain, qui a signé un nouveau contrat avec United la saison dernière, n’a jamais été sélectionné pour l’Angleterre au niveau des jeunes, avec Sports du ciel révélant exclusivement au début de l’année dernière qu’Iqbal devait être plafonné par l’Irak.

Iqbal est maintenant un international irakien à part entière, mais n’a pas pu jouer pour le Pakistan à l’époque en raison d’une interdiction de la FIFA pour ingérence de tiers, bien que son statut international ait maintenant été rétabli.

Plus de Sud-Asiatiques dans le football

Iqbal : J’aimerai toujours Manchester United

Dans un adieu émouvant à Manchester United, Iqbal a écrit :

« Manchester United est ma maison depuis l’âge de cinq ans. Aux côtés de ma famille, ce club a fait de moi la personne que je suis aujourd’hui.

« De Cliff à Carrington, puis au Theatre Of Dreams (Old Trafford), j’ai tellement de souvenirs incroyables de mes 15 années associées à ce club incroyable.

« J’ai eu l’opportunité de jouer avec tant de coéquipiers, que j’appellerai désormais toujours des amis, et j’ai travaillé avec des entraîneurs qui m’ont toujours soutenu de tant de manières différentes.

« Il y a trop de gens à remercier. Kitmen, physios, enseignants, chefs, nutritionnistes, personnel de sécurité, entraîneurs et tous les autres, ils ont tous joué leur rôle pour faire de moi le joueur que je suis aujourd’hui. Ils savent qui ils sommes et savons combien ils comptent pour moi et ma famille. Nous vous en serons éternellement reconnaissants.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le jeune de Manchester United, Zidane Iqbal, était destiné à réaliser de grandes choses dans le jeu, a déclaré son premier entraîneur de football, Stewart Hamer.



« L’Académie est un endroit spécial qui réalise les rêves de tant de personnes. C’était certainement le cas pour moi. Je n’oublierai jamais d’être sur la ligne de touche au Theatre Of Dreams (OT), en attendant de faire mes débuts. sentiment de fierté vivra avec moi pour toujours.

« Représenter Manchester United en Europe est l’un des plus grands honneurs que vous puissiez avoir dans votre carrière. Les gens ne réalisent pas la quantité de travail et de dévouement nécessaires pour faire ses débuts et vivre son rêve.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Zidane Iqbal de Manchester United a déclaré qu’il était fier de son héritage et de son éducation diversifiés avant de faire ses débuts internationaux pour l’Irak en Iran (avec l’aimable autorisation de MUTV)



« Les fans ont été incroyables avec moi ce jour-là. Vous avez toujours donné tant d’amour et de soutien à moi-même et à ma famille. Croyez-moi, cela n’est pas passé inaperçu ou inapprécié. Je serai toujours un fan de United et j’aimerai toujours ce club de foot.

« Le moment est venu de relever un nouveau défi. C’en est un que je ne peux pas attendre et je m’appliquerai avec le même niveau de désir, de détermination et de dévouement qui m’a mené jusqu’ici dans ma carrière. »

« Iqbal laisse Man Utd en héros »

Dev Trehan de Sky Sports News :

Il n’a fait qu’une seule apparition en tant que remplaçant mais ne vous y trompez pas, Zidane Iqbal quitte Manchester United en héros.

La réaction quand Sky Sports Nouvelles a révélé qu’Iqbal était en train d’entrer dans l’histoire en tant que premier footballeur britannique d’origine sud-asiatique à représenter Manchester United – et l’effusion d’émotion qui l’accompagnait – était quelque chose de vraiment épique.

Iqbal a brisé un plafond de verre à la fois pour les Sud-Asiatiques et les Irakiens, réalisant les rêves de millions de personnes à travers le monde en plus des siens lorsqu’il a fait ses débuts à United.

L’association du milieu de terrain avec United remonte à plus d’une décennie. Il a passé la majeure partie de sa vie au sein du club, et aujourd’hui, cela se termine selon ce qui ressemble à ses conditions.

Iqbal aurait pu choisir l’option douce et jouir du prestige de rester un joueur de Manchester United. Il s’est entraîné avec Cristiano Ronaldo et Casemiro ces dernières années, et se rapprochait de ses débuts en Premier League pour le club.

Mais Iqbal a abandonné cette opportunité, choisissant de déménager à Utrecht – pour qui le patron de United Erik ten Hag a déjà joué et dirigé – et devenant le dernier joueur à chercher un déménagement sur le continent dans le but de lancer sa carrière.

Cette bravoure est quelque chose qui devrait être applaudi. Iqbal a joué pour United et n’a rien à prouver à personne d’autre que lui-même. Il devrait obtenir certaines de ces réponses dans l’Eredivisie néerlandaise la saison prochaine.

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en mouvement cet été lorsque le mercato s’ouvrira le 14 juin et se clôturera à 23h le 1er septembre en Angleterre et minuit en Ecosse ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié Transfer Center sur les plateformes numériques de Sky Sports. Vous pouvez également rattraper les tenants, les aboutissants et l’analyse sur Sky Sports Nouvelles.

Sud-Asiatiques britanniques dans le football

Pour plus d’histoires, de fonctionnalités et de vidéos, visitez notre page révolutionnaire Sud-Asiatiques dans le football sur skysports.com et le blog Sud-Asiatiques dans le jeu et restez à l’écoute de Sky Sports News et nos plateformes numériques Sky Sports.