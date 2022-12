Le pionnier de la réalité virtuelle quitte Meta

En tant qu’ancien directeur de la technologie d’Oculus, la société de réalité virtuelle que Facebook a achetée pour 2 milliards de dollars en 2014, M. Carmack était l’une des voix les plus influentes à la tête du développement des casques VR. Il est resté avec Facebook après que Mark Zuckerberg, le directeur général, ait décidé de déplacer l’entreprise l’année dernière pour se concentrer sur le métaverse et rebaptisé Facebook en Meta.

“Cela a été une lutte pour moi”, a écrit M. Carmack dans le message, qui a été publié sur un forum interne cette semaine. “J’ai une voix au plus haut niveau ici, donc j’ai l’impression que je devrais pouvoir faire bouger les choses, mais je ne suis évidemment pas assez persuasif.”

Dans le message rédigé par M. Carmack, 52 ans, le technologue critiquait son employeur. Il a déclaré que Meta, qui est en train de passer d’une entreprise de réseautage social à une entreprise axée sur le monde immersif du métaverse, fonctionnait à “la moitié de l’efficacité” et a “une quantité ridicule de personnes et de ressources, mais nous sommes constamment autonomes”. – sabotage et gaspillage d’efforts.

John Carmack, un pionnier de la technologie de réalité virtuelle, quitte Meta après plus de huit ans au sein de l’entreprise, selon un article interne examiné par le New York Times.

Pourtant, même si Meta se déplaçait rapidement dans un domaine dans lequel M. Carmack se spécialisait, il était parfois une voix dissidente sur la façon dont l’effort se déroulait. Il s’est fait connaître pour ses messages internes qui critiquaient la prise de décision et la direction énoncées par M. Zuckerberg et Andrew Bosworth, directeur de la technologie de Meta. M. Carmack travaillait à temps partiel pour l’entreprise depuis quelques années.

Qu’est-ce que le métaverse et pourquoi est-ce important ? Carte 1 sur 5 Les origines. Le mot « métaverse » décrit un monde numérique pleinement réalisé qui existe au-delà de celui dans lequel nous vivons. Il a été inventé par Neal Stephenson dans son roman “Snow Crash” de 1992, et le concept a été exploré plus en détail par Ernest Cline dans son roman “Ready Player One”. Un univers en expansion. Le métaverse semble avoir pris de l’ampleur pendant le changement de tout en ligne de la pandémie. Le terme fait aujourd’hui référence à une variété d’expériences, d’environnements et d’actifs qui existent dans l’espace virtuel. Quelques exemples. Les jeux vidéo dans lesquels les joueurs peuvent construire leur propre monde ont des tendances métavers, comme la plupart des médias sociaux. Si vous possédez un jeton non fongible, un casque de réalité virtuelle ou une crypto-monnaie, vous faites également partie de l’expérience métaversale. Comment Big Tech évolue. Facebook a revendiqué le métaverse l’année dernière, après avoir expédié 10 millions de ses casques de réalité virtuelle et annoncé qu’il s’était renommé Meta. Google, Microsoft et Apple ont tous travaillé sur la technologie liée au métaverse. L’avenir. De nombreuses personnes dans le domaine de la technologie pensent que le métaverse annoncera une ère dans laquelle nos vies virtuelles joueront un rôle aussi important que nos réalités physiques. Certains experts avertissent que cela pourrait encore s’avérer être une mode ou même dangereux.









M. Carmack et Meta n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les revenus de Meta ont été durement touchés par ses dépenses sur le métaverse et son ralentissement de la croissance des réseaux sociaux et de la publicité numérique. En juillet, la société de la Silicon Valley a enregistré sa première baisse des ventes en tant qu’entreprise publique. Le mois dernier, Meta a déclaré qu’il licenciait environ 11 000 employés, soit environ 13% de ses effectifs, ce qui constituait les suppressions d’emplois les plus importantes de l’entreprise.

Dans un entretien de baladodiffusion en août, M. Carmack a déclaré que la perte de 10 milliards de dollars de Meta à l’époque dans la division abritant ses initiatives de réalité augmentée et de réalité virtuelle l’avait rendu “mal au ventre”. Il a ajouté que les efforts de métaverse de l’entreprise ont été entravés par la bureaucratie et entravés par des préoccupations concernant la diversité et la confidentialité.

Dans d’autres articles vus par le Times de cette année, M. Carmack a critiqué les fonctionnalités des casques de réalité virtuelle Quest de la société. Dans son article d’adieu, il a félicité le casque Quest 2 comme “presque exactement ce que je voulais voir depuis le début” en termes de coût et de matériel mobile, bien qu’il ait toujours critiqué son logiciel.

“Nous avons construit quelque chose d’assez proche de The Right Thing”, a-t-il déclaré.

Le message de M. Carmack, qui indiquait qu’il terminait sa décennie dans la réalité virtuelle, concluait en disant qu’il en avait “fatigué du combat” et qu’il se concentrerait sur sa propre start-up. (Il a annoncé en août que sa société d’intelligence artificielle, Keen Technologies, avait levé 20 millions de dollars.)