Le Pink Ribbon Club se réunira le 28 juillet au Pérou – Shaw Local

PÉROU — Le Pink Ribbon Club du groupe de soutien de la vallée de l’Illinois se réunira de 17 h 30 à 19 h le mercredi 28 juillet à la First Congregational Church au Pérou.

Le club fêtera ses huit ans ensemble et un collectif de nombreuses années de survivants du cancer du sein. La réunion est gratuite et ouverte à tous les survivants du cancer, à leur famille et à leurs aidants. Il vous est demandé de porter du rose et ceux qui n’ont pas été vaccinés sont priés de porter un masque.

Le camion de pompiers Pink Heals sera sur place pour que les membres du club puissent signer.

Les RSVP sont requis en appelant le 815-876-4449 ou par courriel à [email protected].

L’église est située au 1431 Fourth St., sur la route 6, au Pérou au sud de IVCH et en face du poste de police du Pérou.