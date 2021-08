Le pingouin « sera ÉTEINT de notre vivant », préviennent les scientifiques

Les manchots EMPEROR pourraient être en voie de « quasi-extinction », selon des scientifiques inquiets.

La quasi-extinction laisse la population si faible qu’elle a peu de chances de se rétablir et une nouvelle étude suggère que cela pourrait arriver aux manchots empereurs ce siècle.

Les manchots empereurs ont besoin d’un équilibre parfait des conditions glaciales sur les côtes de l’Antarctique Crédit : Mint Images – Getty

Une nouvelle étude suggère que les manchots empereurs pourraient être menacés d’extinction d’ici 2100 Crédit : Getty

L’étude inquiétante a récemment été publiée en ligne dans la revue Global Change Biology.

Il s’intitule à juste titre « L’appel du manchot empereur : réponses juridiques aux espèces menacées par le changement climatique » et explique comment les tendances au réchauffement climatique pourraient tuer les espèces de manchots.

Le souci est que les manchots empereurs ont besoin d’un équilibre délicat de glace de mer.

Trop et les voyages vers l’océan pour se nourrir seraient trop longs, trop peu et les poussins de manchots risquent de se noyer.

La glace de mer est également importante pour les manchots empereurs afin qu’ils puissent se reposer et échapper aux prédateurs.

En 2016, la rupture précoce de la banquise a tué plus de 10 000 poussins de manchots empereurs de la deuxième plus grande colonie de l’Antarctique.

La colonie ne s’en serait pas remise.

Les chercheurs suggèrent que les tendances actuelles du réchauffement climatique font fondre la banquise de l’Antarctique à un rythme qui pourrait entraîner la quasi-extinction des manchots empereurs avant 2100.

Cela signifierait qu’ils auraient peu de chance de se rétablir et pourraient disparaître complètement peu de temps après.

Le US Fish and Wildlife Service a proposé d’inscrire les manchots empereurs comme « menacés » en vertu de la loi sur les espèces en voie de disparition.

Les manchots empereurs ne vivent pas naturellement aux États-Unis, donc certaines des mesures qui accompagnent la protection de la loi sur les espèces en voie de disparition ne s’appliqueraient pas.

Cependant, cela pourrait être utilisé comme un moyen de faire pression sur les entreprises américaines pour qu’elles réduisent les émissions de gaz à effet de serre et cela pourrait également limiter la pêche américaine dans les zones sur lesquelles les pingouins peuvent compter.

Les résultats de la nouvelle étude montrent que si les objectifs de changement climatique énoncés dans l’accord de Paris sur le climat sont atteints, nous pourrions continuer à nous réchauffer à moins de 1,5 degré Celsius (2,7 degrés F).

Cela pourrait suffire à protéger l’habitat des manchots empereurs.

Cependant, le monde n’est actuellement pas sur la bonne voie pour atteindre ces objectifs, laissant l’avenir des manchots empereurs et de nombreuses autres espèces en jeu.

En 2016, la rupture précoce de la banquise a tué plus de 10 000 poussins de manchots empereurs Crédit : AP : Presse associée

Une enquête auprès des lecteurs de Sun pour notre campagne Green Team a montré que 73% étaient plus préoccupés par l’environnement qu’ils ne l’étaient il y a cinq ans. Et un sur cinq a changé ses habitudes à cause de quelque chose que ses enfants ou petits-enfants ont dit au sujet des problèmes écologiques.

Nous voulons savoir ce que vos enfants pensent de l’environnement, du changement climatique et de l’avenir de la planète. Quelles sont leurs préoccupations et que voudraient-ils changer ? Ajoutez les commentaires de votre enfant ici. Nous imprimerons le meilleur.

L’ours polaire Kali, originaire de l’Arctique, rencontre pour la première fois un pingouin de l’Antarctique

Par ailleurs, l’une des plus grandes collections de fossiles marins rares au Royaume-Uni a été découverte par un couple utilisant Google Earth.

Les restes de la plus ancienne victime connue de requin révèlent qu’il est mort il y a 3 000 ans après que sa jambe a été mordue.

Et, les premiers humains à avoir mis le pied sur le continent nord-américain pourraient être arrivés il y a 30 000 ans, selon de nouvelles preuves.

Nous payons pour vos histoires ! Avez-vous une histoire pour l’équipe technique et scientifique de The Sun Online ? Écrivez-nous à tech@the-sun.co.uk