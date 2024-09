« Le Pingouin » est la dernière étude sur le méchant charmant et plein de colère

L’une des rares scènes impliquant le Pingouin dans le thriller policier de super-héros de Matt Reeves, « The Batman », sorti en 2022, a fini au montage.

Après un bref échange avec Selina Kyle dans sa boîte de nuit, Oz Cobb, également connu sous le nom du Pingouin, ne peut s’empêcher de lui dire que ses tentatives de gentillesse ont été rejetées.

« Je sais que vous ne le voyez pas encore. Personne ne le voit », dit Oz, interprété par Colin Farrell, à Selina (Zoë Kravitz). « Mais un jour, cette ville sera à moi. »

La prochaine série HBO « The Penguin », dont la première est prévue le 19 septembre, suit le gangster de niveau intermédiaire alors qu’il s’efforce de tenir sa promesse. Se déroulant une semaine après les événements de « The Batman », le drame verra Oz tenter de combler le vide de pouvoir laissé dans le ventre criminel de Gotham. La série, initialement désignée comme Max Original, a été rebaptisé sous la bannière de HBO, comme il sied à son prestige.

La série de huit épisodes voit un Farrell méconnaissable reprendre son rôle et introduit d’autres acteurs dans l’orbite d’Oz, tels que Cristin Milioti dans le rôle de Sofia Falcone, la fille de l’ancien baron de Gotham Carmine Falcone, qui cherche à venger son père et à reprendre l’entreprise familiale, ainsi que Rhenzy Feliz dans le rôle de Victor Aguilar, un adolescent qu’Oz prend sous son aile en tant que chauffeur embauché.

Cristin Milioti dans le rôle de Sofia Falcone et Colin Farrell dans le rôle d’Oz Cobb dans « Le Pingouin » de HBO. (HBO)

La showrunner Lauren LeFranc décrit la série comme « une étude de personnage sur Oz » qui « entrera dans sa tête psychologiquement… creuser[ging] plus profondément dans qui il est, dans son passé, dans ce qu’il veut [and] ce qu’il craint.

« Oz est très intelligent et très calculateur », a déclaré LeFranc lors d’un récent appel vidéo. « Il est également impulsif et un peu problématique et il a beaucoup de rage accumulée en lui. Je pense aussi qu’il est charmant et qu’il a un sens de l’humour noir. … Dans le climat actuel de notre monde, je pense qu’il y a beaucoup d’hommes comme Oz, et cela contribue à le rendre intéressant à explorer. »

Membre bien connu de la galerie des voyous de Batman, le Pingouin, créé par Bob Kane et Bill Finger, est apparu pour la première fois dans les pages de « Detective Comics » n° 58 (1941). Également connu sous le nom d’Oswald Cobblepot, il est généralement décrit comme un chef de gang impitoyable avec une affinité pour les hauts-de-forme et les parapluies (et les oiseaux). Il est souvent dessiné pour ressembler physiquement à un pingouin, vêtu d’un costume formel avec un long nez d’oiseau, se dandinant un peu.

Le scénariste de bandes dessinées Tom King, qui travaille également sur la série « Lanterns » de HBO basée sur les bandes dessinées DC, décrit le Pingouin comme « emblématique ».

« Le Pingouin est l’un de ces personnages – et ils sont rares – qui vivent dans le subconscient non seulement de l’Amérique mais du monde entier », explique King, dont la bibliographie comprend plus de 100 numéros de « Batman » ainsi qu’une série de 12 numéros sur le Pingouin. « Tout le monde a une opinion sur ce qu’est le Pingouin et sur ce qu’il devrait faire. »

En plus de ses 80 ans d’apparitions dans les bandes dessinées, un certain nombre de Pingouins sont apparus à l’écran. Burgess Meredith a joué le personnage dans la série « Batman » des années 1960, dans laquelle Adam West jouait une version plus kitsch du justicier masqué. Danny DeVito a interprété une version plus fantastique de Cobblepot, qui a été élevé par des pingouins après avoir été rejeté par ses parents, dans « Batman Returns » (1992). Plus récemment, la série télévisée « Gotham », diffusée de 2014 à 2019, a présenté une version plus prometteuse du Pingouin jouée par Robin Lord Taylor. Il existe également de nombreuses variantes du Pingouin dans les jeux vidéo et l’animation.

1 2 3 1. La première série télévisée Penguin : Burgess Meredith, à gauche, avec Frank Gorshin et Cesar Romero dans « Batman » de 1966. (©20thCentFox/Avec l’aimable autorisation de la collection Everett) 2. Dans « Batman : Caped Crusader », le Pingouin est réimaginé en femme. (Avec l’aimable autorisation de Prime) 3. Danny DeVito dans le rôle du Pingouin dans « Batman Returns ». (Warner Bros. Pictures)

Farrell dit que l’interprétation de Meredith dans la série « Batman » des années 1960, qu’il a regardée en grandissant, a été son introduction au personnage.

« Comme tout le reste dans Batman ’66, Burgess était drôle et diaboliquement malicieux aussi », a écrit Farrell dans un courriel. « Mais ludique, comme l’était ce monde de bravoure. Danny était, eh bien, autant Pingouin qu’homme. Psychotique et brisé et dangereux à approcher de trop près. Notre Pingouin serait certainement [hew] plus près de chez Danny.

« Chaque version du Pingouin est dangereuse », a-t-il poursuivi. « Chacun d’entre eux est cérébral et passe maître dans l’art de la manipulation. Chacun semble également rongé par la paranoïa et le désir d’être pris au sérieux et non pas tourné en dérision. La plus grande différence entre tous nos efforts réside dans le comportement que le film ou la série télévisée exige. »

Le cinéaste Matt Reeves, producteur exécutif de « The Penguin », explique que son objectif avec « The Batman » était de présenter une version de Gotham ancrée sur la terre et de « ressembler à [a city that exists] dans notre monde.

Un monde ancré dans la réalité implique des méchants ancrés dans la réalité. Après avoir étudié en profondeur la galerie des voyous de Batman et avoir remarqué combien d’entre eux existaient en réaction à Batman, Reeves a envisagé une version du Pingouin qui n’avait pas encore atteint le statut de chef du crime redouté.

« Je voulais faire quelque chose où il incarnerait quelqu’un qui a été sous-estimé… quelqu’un dont on se moquait et qu’on ignorait », explique Keanu Reeves, décrivant le parcours d’Oz comme une ascension à la manière de Scarface. « Je voulais cette sorte de rêve américain sombre. Le succès d’un personnage de Gotham proviendrait d’un vide en son centre. »

« Nous sommes les gardiens de la propriété intellectuelle », explique Dylan Clark, partenaire de production de Keanu Reeves et producteur exécutif de « Le Pingouin ». « Nous nous intéressons aux aspects contemporains des personnages… mais il y a des aspects de l’histoire du Pingouin dans le canon de la bande dessinée que les fans verront et apprécieront, je pense. »

Matt Reeves à propos du Pingouin : « Je voulais faire quelque chose où il incarnerait quelqu’un qui a été sous-estimé… quelqu’un dont on se moquait et qu’on négligeait. » (HBO)

En voyant cette version mafieuse plus réaliste d’Oz créée par Keanu Reeves et Farrell (ainsi que par le concepteur de prothèses Mike Marino), LeFranc a senti que c’était « une opportunité de faire quelque chose de différent ».

« Chaque représentation précédente [of the Penguin] « Les personnages que je connaissais étaient moins ancrés dans la réalité, fantastiques, intéressants, amusants et étonnants à leur manière », explique LeFranc. « Je pense qu’il y a de la place pour tellement de types de personnages différents. C’est la beauté du fait que DC ait un canon comme celui-ci. On peut évoluer et il doit évoluer.[…]Il s’agit d’honorer ce qui est venu avant et de savoir que nous vivons désormais dans une époque moderne. »

Pour LeFranc, cela signifiait s’éloigner des stéréotypes problématiques du passé dans les bandes dessinées, comme les méchants représentés avec des cicatrices ou des handicaps visibles pour projeter un sentiment d’altérité, et peupler le monde du « Pingouin » avec des personnages féminins plus complexes que ceux traditionnellement présentés dans les séries de gangsters.

« Oz respecte les femmes dans la série », explique LeFranc. « Dans une certaine mesure, il ne tient pas compte de tout le monde. C’est un type rusé. Mais il respecte quelqu’un comme Sofia Falcone. Pour moi, cela vient de son amour pour sa mère et de son désir qu’elle soit fière de lui. Il respecte sa mère et il respecte Sofia.[…]C’était essentiel pour moi de l’incarner dans un personnage comme lui. »

Bien que plusieurs incarnations d’Oswald Cobblepot soient issues d’une famille aisée, ce n’est pas le cas de l’Oz Cobb du Pingouin. Et parmi les thèmes abordés par la série, selon LeFranc, figurent ceux du traumatisme, de la classe sociale et des disparités de richesse.

La couverture du numéro 12 du « Pingouin ». (DC Comics)

« Le Pingouin » arrive à la télévision juste au moment où la bande dessinée « Le Pingouin » de King termine sa diffusion, mais il montre comment même après 80 ans de narration, il existe encore des moyens d’étirer et de réinterpréter le méchant emblématique.

La série de King avec Rafael de Latorre adopte également une approche plus réaliste du personnage. Mais contrairement à la série HBO, qui porte sur l’ascension du Pingouin au pouvoir, la dernière histoire de la bande dessinée « Pingouin » commence avec une version du personnage qui essaie de se retirer du mode de vie criminel.

Pour King, le livre était l’occasion d’explorer « une contradiction » de l’histoire établie du personnage que l’écrivain adore.

« L’obsession évidente de Batman est le crime », explique King. « Il mène une guerre contre le crime à cause de la mort de ses parents, [but] « Le fait que le Pingouin, en tant que criminel, prospère à Gotham City n’a aucun sens. Parce que Batman devrait mettre un terme à cela. C’est juste un type avec un parapluie. »

Reeves estime que les possibilités offertes par ces nombreuses interprétations expliquent en partie pourquoi les bandes dessinées et leurs adaptations peuvent continuer à plaire au public.

« Le truc avec les comics, c’est que chaque fois que quelqu’un revisite ces personnages, il faut les réinventer, il y a donc d’innombrables itérations des personnages », explique Keanu Reeves. Le public « veut certaines choses auxquelles il s’attend, mais il veut aussi voir ce qui est différent et comment cela va l’intéresser d’une manière nouvelle. »