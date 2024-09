Le Pingouin a attiré en moyenne 5,3 millions de téléspectateurs, surpassant Succession

Les débuts de Le Pingouin il a conquis des fans dans le monde entier — du moins, c’est ce que dit Max.

Le streamer affirme que la nouvelle série de Colin Farrell a obtenu la plus grande audience sur 4 jours pour une nouvelle série sur Max dans chaque région du monde, depuis Le dernier d’entre nous en janvier 2023.

Aux États-Unis, la première diffusion de la série originale de HBO a attiré en moyenne 5,3 millions de téléspectateurs américains multiplateformes au cours de son premier week-end. La série de Matt Reeves a été diffusée en premier sur Max avant d’être diffusée dimanche sur HBO.

Cela se classe au-dessus de la première de la quatrième et dernière saison de Successionqui a rassemblé en moyenne 4,9 millions de téléspectateurs, et a dépassé la première de la deuxième saison de The White Lotus (4,1 millions).

Le Pingouin les débuts ont eu lieu juste en dessous de la première de la quatrième saison de True Detective : Le Pays de la Nuitqui a atteint en moyenne 5,7 millions.

Le lancement de la série a également stimulé l’intérêt pour Le Batman film sur Max ; le streamer affirme que le film de Robert Pattinson de 2022 a atteint 3,5 fois plus de comptes que les semaines précédentes.