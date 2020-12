FACTURATION, Mont. (AP) – Le changement climatique, les coléoptères voraces et les maladies mettent en péril la survie à long terme d’un pin de haute altitude qui est une source essentielle de nourriture pour certains grizzlis et que l’on trouve dans l’Ouest américain, ont déclaré mardi des responsables américains.

Une proposition du Fish and Wildlife Service qui devrait être publiée mercredi protégerait le pin à écorce blanche en tant qu’espèce menacée en vertu de la loi sur les espèces en voie de disparition, selon des documents publiés par le Bureau du Registre fédéral.

Mais l’agence a déclaré qu’elle ne prévoyait pas de désigner les zones forestières essentielles à la survie de l’arbre, ne répondant pas aux attentes de certains environnementalistes.

Les arbres peuvent vivre jusqu’à 1 000 ans et se trouvent à des altitudes allant jusqu’à 3 600 mètres (12 000 pieds) – des conditions trop difficiles pour que la plupart des arbres puissent survivre.

Les écologistes avaient adressé une pétition au gouvernement en 2008 pour protéger les arbres qui poussent dans le Wyoming, le Montana, l’Idaho, Washington, l’Oregon, la Californie, le Nevada et l’ouest du Canada.

Ils ont été pratiquement anéantis dans certaines régions, y compris la limite est du parc national de Yellowstone, où ils sont une source de nourriture pour les grizzlis menacés.

Les grizzlis attaquent les caches d’écureuil de pommes de pin à écorce blanche et dévorent les graines dans les cônes pour engraisser pour l’hiver.

Un champignon non indigène tue les pins à écorce blanche depuis un siècle. Plus récemment, les arbres se sont révélés vulnérables aux scolytes qui ont tué des millions d’acres de forêt et aux changements climatiques qui, selon des études scientifiques, sont responsables de saisons plus sévères des feux de forêt.

La proposition du gouvernement a décrit les menaces pour les arbres comme «imminentes» et a déclaré que l’écorce blanche était l’une des nombreuses plantes qui devraient être touchées car le changement climatique évolue plus rapidement qu’elles ne sont capables de s’adapter.

«Le pin à écorce blanche survit déjà à haute altitude, il reste donc peu d’habitat dans de nombreuses régions pour que l’espèce migre vers des altitudes plus élevées en réponse à des températures plus chaudes», ont écrit les responsables du Fish and Wildlife Service.

Les responsables ont ajouté: «Dans l’ensemble, les peuplements de pins à écorce blanche ont subi de graves réductions de la reproduction et de la régénération … Les incendies de forêt de grande gravité, la rouille vésiculeuse du pin blanc et le dendroctone du pin ponderosa agissent tous sur des parties de l’aire de répartition du pin à écorce blanche.

Un avocat du Conseil de défense des ressources naturelles, qui a soumis la pétition de 2008 pour les protections, a déploré le fait que le gouvernement ait mis si longtemps à agir, mais a déclaré que la proposition méritait toujours d’être célébrée.

«C’est le gouvernement fédéral qui admet que le changement climatique tue un arbre largement répandu, et nous savons que ce n’est que la pointe de l’iceberg. De nombreuses espèces sont menacées », a déclaré Rebecca Riley, directrice juridique du programme nature du groupe environnemental.

