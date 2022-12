Le pin à écorce blanche qui nourrit les grizzlis est menacé, selon les États-Unis

BILLINGS, Mont. (AP) – Les pins à écorce blanche peuvent vivre plus de 1 000 ans, mais en seulement deux décennies, plus d’un quart des arbres qui sont une source de nourriture essentielle pour certains grizzlis ont été tués par la maladie, le changement climatique, les incendies de forêt et les coléoptères voraces, ont déclaré des responsables gouvernementaux en annonçant mercredi les protections fédérales.

Le US Fish and Wildlife Service désignera le pin à écorce blanche comme menacé d’extinction potentielle, selon les détails obtenus par l’Associated Press. La reconnaissance tardive du grave déclin de l’arbre obligera les autorités à élaborer un plan de rétablissement et à poursuivre les travaux de restauration.

Les pins à écorce blanche se trouvent à des altitudes allant jusqu’à 12 000 pieds (3 600 mètres) – des conditions trop difficiles pour que la plupart des arbres survivent. Ils sont considérés comme une espèce «clé de voûte» dont dépendent d’autres plantes et animaux pour leur survie, et leurs graines comestibles sont propagées presque exclusivement par un oiseau, le casse-noix d’Amérique.

Un champignon non indigène – la rouille vésiculeuse du pin blanc – tue les pins à écorce blanche depuis un siècle et ils ont été en grande partie anéantis dans certaines régions. Cela inclut la bordure est du parc national de Yellowstone, où les graines des arbres sont une source de nourriture pour les grizzlis menacés.

Plus récemment, les arbres se sont révélés vulnérables aux scolytes qui ont tué des millions d’acres de forêt et au changement climatique qui, selon les scientifiques, est responsable des saisons de feux de forêt plus sévères.

Les arbres se trouvent sur 126 000 milles carrés (326 164 kilomètres carrés) de terres dans le Wyoming, le Montana, l’Idaho, l’État de Washington, l’Oregon, la Californie, le Nevada et l’ouest du Canada.

Les responsables de la faune ont refusé de désigner les habitats forestiers essentiels à la survie de l’arbre, s’arrêtant avant ce que certains écologistes soutiennent comme nécessaire.

On estime que 88% de l’habitat du pin à écorce blanche appartient au gouvernement fédéral, la majeure partie de cette zone étant gérée par le US Forest Service.

Selon les chercheurs, un peu plus de 50 % des pins à écorce blanche sur pied sont morts. Cela comprend environ 25% qui sont morts au cours des deux dernières décennies, a déclaré Alexandra Kasdin du US Fish and Wildlife Service.

Malgré les pertes, les populations restantes d’écorce blanche sont suffisamment résistantes pour résister aux maladies et à d’autres problèmes pendant des décennies, a-t-elle déclaré.

“Nous avons découvert qu’il est susceptible de devenir menacé d’extinction dans un avenir prévisible, pas qu’il soit en danger d’extinction maintenant”, a déclaré Kasdin. “L’espèce est encore relativement répandue.”

Noah Greenwald, du Centre pour la diversité biologique, a déclaré que la décision de ne pas désigner d’habitat essentiel signifie que les peuplements d’écorce blanche pourraient être endommagés par la construction de stations de ski ou d’autres développements.

“Comment il va pouvoir survivre dans un monde qui se réchauffe n’est pas totalement connu, il serait donc prudent d’identifier les endroits susceptibles d’être des refuges et de s’assurer qu’ils sont protégés”, a déclaré Greenwald.

L’espèce n’est pas exploitée à des fins commerciales, mais les responsables californiens de la faune ont déclaré que les récoltes de bois devraient néanmoins être considérées comme une menace dans les zones où le pin à écorce blanche est mêlé à d’autres arbres. Les responsables fédéraux ont déclaré que l’exploitation forestière pourrait affecter des arbres individuels ou des zones locales, mais qu’il était peu probable qu’elle ait des impacts au niveau des espèces.

Une décision de justice de 2009 qui a rétabli la protection des grizzlis de Yellowstone a cité en partie le déclin de l’arbre, bien que des études gouvernementales aient conclu plus tard que les grizzlis pouvaient trouver d’autres choses à manger.

Cela complique les efforts du gouvernement pour déclarer les ours récupérés et n’ayant plus besoin de la protection fédérale. Les grizzlis attaquent les caches de cônes de pin à écorce blanche cachés par les écureuils et dévorent les graines à l’intérieur des cônes pour engraisser pour l’hiver.

Les écologistes avaient adressé une pétition au gouvernement en 1991 et à nouveau en 2008 pour protéger les arbres. Après avoir été poursuivis en justice, les responsables de la faune ont reconnu en 2011 que les pins à écorce blanche avaient besoin de protections, mais ils n’ont pris aucune mesure immédiate, affirmant que d’autres espèces étaient confrontées à des menaces plus immédiates.

À l’époque, de nombreux sommets de montagnes à travers l’Ouest devenaient rouges avec des peuplements mourants de pins à écorce blanche, a déclaré l’auteur de la pétition de 2008, Sylvia Fallon, biologiste du Conseil de défense des ressources naturelles.

“Maintenant, vous regardez les montagnes et vous voyez des champs d’arbres gris et morts”, a déclaré Fallon mercredi. “Cela a pris 14 ans depuis que nous avons déposé la pétition, mais je suis heureux de voir Fish and Wildlife prendre enfin cette décision.”

Les protections adoptées mercredi ont été proposées il y a deux ans. La règle finale comprend de nouvelles dispositions qui permettent aux membres des tribus amérindiennes de récolter des graines de pin à écorce blanche à des fins cérémonielles ou traditionnelles.

Des chercheurs et des groupes privés travaillent avec des agences fédérales sur des plans pour recueillir des cônes d’arbres résistants à la rouille vésiculeuse, faire pousser les graines dans des serres, puis les replanter dans le paysage.

“Il y a de l’espoir ici”, a déclaré Diana Tomback, professeure de biologie à l’Université du Colorado à Denver et directrice des politiques de la Whitebark Pine Ecosystem Foundation.

« Nous savons comment trouver une résistance génétique à la rouille vésiculeuse du pin blanc et plusieurs pins à écorce blanche en sont atteints. Ils seront le fondement d’une stratégie de plantation », a-t-elle déclaré.

Une ébauche du plan de restauration est attendue au début de l’année prochaine.

Certains travaux ont déjà été accomplis, notamment la plantation de près d’un million de semis résistants aux maladies par le groupe de défense des forêts américaines, a déclaré Elizabeth Pansing, directrice principale des sciences forestières occidentales du groupe. Jusqu’à présent, ce travail “ne se déroule pas au rythme ou à l’échelle nécessaire” pour accomplir une restauration à l’échelle de la gamme, a déclaré Pansing.

Les efforts futurs viseront à réensemencer environ un tiers de l’aire de répartition du pin à écorce blanche dans les années à venir, a déclaré Pansing. Selon Pansing et Tomback, les casse-noix de Clark répandraient ensuite les graines d’arbres résistants aux maladies dans le reste de l’aire de répartition.

“Cela peut prendre plusieurs vies humaines, mais finalement, grâce à des processus naturels, nous pensons que nous pouvons restaurer le pin à écorce blanche”, a déclaré Tomback.

___

Sur Twitter, suivez Brown @MatthewBrownAP

Matthew Brown, l’Associated Press