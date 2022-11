Le pilote vedette indien Jehan Daruvala rejoint l’équipe de Formule E de Mahindra Racing

Mahindra Racing a annoncé mercredi la signature de Jehan Daruvala en tant que pilote de réserve de l’équipe pour la saison 9 du championnat du monde de Formule E ABB FIA.

Le coureur de 24 ans est le premier et le seul vainqueur indien de la course F2 et a récemment effectué trois tests F1 avec McLaren.

Dans son rôle chez Mahindra Racing, Jehan passera du temps au siège de l’équipe à Banbury, travaillant sur le simulateur aux côtés des ingénieurs, fournissant le développement de la voiture et le support de course aux pilotes Lucas Di Grassi et Oliver Rowland. Il est prévu qu’il assiste à certaines courses, y compris le premier ePrix à domicile de l’équipe à Hyderabad, en Inde, prévu en février 2023.

Jehan, quatre fois vainqueur de Formule 2 et plusieurs fois sur le podium, a connu une impressionnante carrière en monoplace. Il a rapidement gravi les échelons de la formule junior pour accéder au Championnat FIA de Formule 3 en 2019, où il a remporté deux victoires et terminé troisième du championnat lors de sa première année. Il a ensuite été promu en Formule 2 FIA, où il a eu un impact sur la piste au cours des trois dernières saisons. En 2021, il a terminé troisième du Championnat d’Asie F3, courant pour l’équipe indienne Mumbai Falcons. Il a remporté trois victoires en course et cinq autres podiums, ainsi que trois pole positions et des tours les plus rapides.

Parlant de la signature, Asha Kharga, présidente de Mahindra Racing, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Jehan dans notre équipe. En tant que membre fondateur, Mahindra Racing a travaillé avec diligence pour promouvoir la Formule E dans le monde et nous sommes ravis d’amener un jeune pilote de course indien accompli dans ce sport fantastique. Jehan, fort de son expérience et de ses résultats en monoplace, apportera une grande richesse de connaissances à notre programme de développement. Avec la première course de Formule E en Inde, c’est une année particulièrement excitante pour nous, et nous sommes ravis d’offrir aux fans indiens une expérience véritablement mondiale.”

Parlant de rejoindre l’équipe Mahindra Racing, Jehan Daruvala, a déclaré: «Faire partie d’une équipe indienne de sport automobile est un rêve devenu réalité. La Formule E est très compétitive et je suis vraiment excité par ce nouveau chapitre de ma carrière. La saison 9 promet d’être très excitante avec la toute nouvelle voiture Gen 3 et j’ai hâte d’apprendre et de contribuer, en particulier au développement de la voiture et au soutien de l’équipe. Les efforts pionniers de Mahindra Racing dans la promotion de la durabilité à l’échelle mondiale sont louables et je suis reconnaissant de l’opportunité d’y contribuer.”

Mahindra Racing fait cette signature à l’aube d’une nouvelle ère dans le Championnat du Monde FIA ​​de Formule E. La saison 9 verra les débuts de la toute nouvelle voiture Gen 3, ainsi que trois nouveaux lieux de course passionnants. Après le renouvellement du contrat de Rowland et la signature du champion du monde de Formule E Lucas Di Grassi, l’équipe cherche à faire un retour sur le devant de la scène.

