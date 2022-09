Le pilote japonais de MotoGP Takaaki Nakagami a prolongé d’un an son contrat avec Honda-LCR jusqu’à fin 2023, a annoncé mardi l’écurie japonaise.

Le joueur de 30 ans a d’abord couru pour l’équipe en Moto2 à partir de 2012, puis est passé à la catégorie reine en 2018, enregistrant six classements parmi les cinq premiers.

“Nous sommes très heureux de cette annonce”, a déclaré le team manager de Honda, Lucio Cecchinello.

“Depuis 2020, Taka s’est avéré être un pilote très rapide capable de se battre pour des places sur le podium et cette année, il s’est constamment battu pour terminer en tant que meilleur pilote Honda.

“J’ai confiance en son potentiel et grâce à ses six années d’expérience, il aidera certainement l’équipe LCR Honda à améliorer notre ensemble de motos et à combler l’écart avec nos concurrents.”

Nakagami – qui occupe une modeste 16e place au championnat avec seulement 46 points – sera jumelé à l’Espagnol Alex Rins, dont l’équipe actuelle Suzuki se retire du MotoGP à la fin de la saison.

Coéquipier de Rins, 2020 le champion du monde Joan Mir, roulera pour l’équipe principale de Honda aux côtés du sextuple champion Marc Marquez.

“Je suis très heureux de pouvoir continuer à courir en MotoGP en 2023 avec LCR Honda.” a déclaré Nakagami.

“J’attends avec impatience la prochaine saison et je vais tout donner pour obtenir les meilleurs résultats avec l’équipe.

“En attendant, pour le reste de cette saison , je continuerai à travailler dur pour améliorer mes performances. »

