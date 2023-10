Le pilote indien Kush Maini sera encadré par l’ancien champion de F1 Mika Hakkinen

Les rêves de Kush Maini en F1 ont pris un énorme coup de pouce puisque le jeune pilote indien sera encadré par le double champion du monde Mika Hakkinen.

Dans le passé, Hakkinen a joué un rôle important dans le développement de l’ancien vainqueur de la course Mercedes F1 et actuel pilote d’Alfa Romeo Sauber, Valtteri Bottas.

Maini, 23 ans originaire de Bangalore, a connu une belle année avec plusieurs places dans le top 5 en qualifications et un podium à Melbourne.

Maini cherche désormais à relever un défi plus sérieux en 2024 sous la direction de Hakkinen.

« Je pense qu’à partir de l’année prochaine, mon approche et celle de mon équipe vont être beaucoup plus structurées grâce à Mika.

« Fondamentalement, la façon dont Mika travaille consiste à tout réduire au point où le conducteur n’a qu’un seul travail », a déclaré Maini dans un communiqué de presse.

Maini, le frère cadet de l’as de course Arjun Maini, a couru en F2 et a été pilote de développement pour l’équipe Haas F1. Il conduit actuellement pour Mercedes AMG en Europe.

Le jeune Maini avait terminé deuxième du Championnat britannique de F3 2020, une série qu’Hakkinen lui-même avait remportée en 1990.

«Je regarde Mika depuis que je suis très jeune. Donc, le simple fait qu’il croit que je pourrais atteindre la Formule 1 montre que nous avons fait quelque chose de bien au cours de ces 15 dernières années.

« C’est une arme énorme que vous avez dans votre arsenal lorsque vous avez Mika Hakkinen derrière vous », a déclaré Maini.

Parlant des perspectives de Maini d’accéder à la F1, Hakkinen a déclaré : « J’ai suivi Kush, comprenant ses capacités, son talent pour piloter. C’est un voyage très intéressant ensemble pour évoluer, pour devenir encore plus un pilote de course professionnel. La F1 est notre objectif, sans oublier la situation actuelle (en F2). De plus, Guillaume le Goff sera le manager de Kush et s’occupera de toutes ses exigences.

