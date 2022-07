Le pilote indien de F2 Jehan Daruvala termine deuxième en France

Le coureur indien Jehan Daruvala a décroché son sixième podium de la saison lors de la manche française du championnat de Formule 2, alors qu’il quittait la piste Paul Ricard avec un nouveau week-end marqué par des points.

Jehan a pris le départ de la course Sprint de samedi depuis la pole position et après un départ éclair, il a mené dans le premier virage. Il se tenait confortablement à l’avant lorsqu’un incident impliquant trois voitures a fait sortir la voiture de sécurité.

Jehan a chronométré le redémarrage à la perfection, lui permettant d’ouvrir un petit écart avec Liam Lawson, deuxième. Mais la vitesse supérieure en ligne droite de ce dernier lui a permis de se rapprocher.

Il semblait que ce ne serait qu’une question de temps avant que Lawson n’utilise la vitesse supérieure de sa voiture dans les lignes droites pour dépasser Jehan et bien sûr, le Kiwi a balayé l’extérieur dans le virage 1.

Jehan a tenu sa ligne mais le duo s’est touché ce qui a creusé une déchirure sur le pneu avant de Jehan. Mais il n’a heureusement pas subi de crevaison.

Quelques tours plus tard, Marcus Armstrong a tenté de dépasser Jehan pour la deuxième place dans le même virage mais à l’intérieur. Ils entrent en contact mais Jehan, poussé à l’écart de la chicane, conserve sa position.

Il a cependant dû ralentir considérablement pour abandonner tout avantage qu’il aurait pu gagner, ce qui a permis à Lawson de se dégager à l’avant.

Armstrong s’est vu infliger une pénalité de cinq secondes pour avoir forcé Jehan à quitter la piste

Dimanche, Jehan a pris le départ de la course Feature depuis la 10e place sur la grille. Mais il s’est frayé un chemin jusqu’à la septième place grâce à une combinaison de stratégie, qui a placé Jehan en tête avant ses arrêts, et d’une vitesse fulgurante après son passage tardif aux pneus neufs, l’a vu grimper dans le classement.

Jehan a déclaré : « C’est bien d’être de retour sur le podium après ce qui s’est passé à Silverstone et en Autriche. Nous avions du mal avec le rythme dans les lignes droites mais nous avons eu de bonnes batailles pour terminer 2e. Nous aurions fini encore mieux dans la course Feature avec notre stratégie de faire un long premier relais, mais nous avons parié sur une voiture de sécurité et sommes restés un peu plus longtemps que l’idéal. A part ça, ce fut un week-end solide pour nous. Nous avons encore des zones à travailler et je suis convaincu que nous reviendrons plus forts le week-end prochain en Hongrie.

La deuxième place de Jehan en France était sa cinquième cette saison. Le joueur de 23 ans, qui court pour l’équipe italienne Prema, a été privé d’une quatrième victoire potentielle en F2 par une pénalité d’après-course lors de la dernière manche en Autriche.

Le coureur soutenu par Red Bull, qui a effectué plus tôt cette semaine un deuxième test de Formule 1 avec McLaren, se dirige maintenant vers la Hongrie, la dernière manche d’un mois de course chargé avant la pause estivale annuelle.

