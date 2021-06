Le pilote grec qui a assassiné sa femme britannique Caroline Crouch est désormais lié à la mort mystérieuse du patron du restaurant

LE pilote d’hélicoptère grec qui a assassiné sa femme britannique est lié à la mort mystérieuse d’un patron de restaurant.

Charalambos « Babis » Anagnostopoulos a étouffé Caroline Crouch, 20 ans, avec un oreiller alors que leur fille Lydia, âgée d’un an, était allongée à proximité.

Les flics enquêtent sur un lien possible entre Babis et « un proche collaborateur » Stavros Dogiakis, 53 ans, retrouvé mort la semaine dernière.

Ils ont d’abord cru que sa mort était un suicide, mais des amis demandent comment cela est possible alors qu’il avait des blessures par balle à la tête et à la poitrine.

M. Dogiakis était un voisin du couple à Athènes et ils étaient clients de sa chaîne de restaurants.

La police se concentre sur la façon dont Babis a financé des vacances exotiques, des hôtels de luxe et des motos avec un salaire de 3 000 euros (2 600 £) par mois.

Les téléphones des deux hommes sont en cours d’examen.

Babis, 33 ans, avait affirmé qu’un gang masqué s’était introduit par effraction le 11 mai et avait tué sa femme et son chiot.

Mais il a avoué plus tard et attend sa condamnation à la prison de Korydallos près d’Athènes.

Il a été photographié en train de faire de l’exercice dans la cour et de parler à un retardataire de «l’aile VIP» pour les criminels en col blanc.

Un interlocuteur en colère d’un journal télévisé a déclaré : « Sommes-nous devenus fous ? Cet homme a assassiné sa femme, tué le chien de la famille puis a menti à la police pendant six semaines et il est dans la section des crimes non violents ?

Des sources de la prison ont déclaré qu’il partageait une cellule avec trois hommes, dont un ancien gardien.

Un initié a déclaré: «Il a demandé un emploi pour qu’il puisse être utile.

« Certains détenus sont agacés par l’attention qu’il reçoit. Il devra peut-être faire attention.

Les flics enquêtent également sur une visite mystère en Crète de Caroline en avril, où elle a visité une villa avec un collègue de Babis.

Les avocats veulent qu’un tribunal confie la garde de Lydia aux parents de Caroline, Susan et David, qui vivent sur l’île d’Alonissos.