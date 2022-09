Le pilote F2 Jehan Daruvala montre un rythme soutenu à Zandvoort pour surmonter le revers de qualification

Le coureur indien Jehan Daruvala a affiché un rythme soutenu lors de la manche néerlandaise du championnat de Formule 2 à Zandvoort alors qu’il se battait dans le peloton pour surmonter un revers de qualification.

Après avoir été le pilote le plus rapide du peloton en course au cours de la première moitié de la saison, Daruvala et l’équipe ont eu du mal à suivre le rythme de la course après la pause estivale. Après la frustration des cinq manches précédentes, la voiture a retrouvé le rythme en qualifications et en course.

Une erreur rare autour de la piste délicate de Zandvoort a privé Daruvala de la possibilité de partir parmi les trois premiers.

Avec le tracé étroit et sinueux de 4 km de la piste en bord de mer notoirement difficile à dépasser, Daruvala n’a pas pu faire beaucoup de progrès lors de la course Sprint plus courte de samedi tout en étant l’un des deux seuls pilotes à effectuer un dépassement dans la course.

Mais il a combiné stratégie et maturité au volant pour passer de la 17e à la 10e place lors de l’épreuve principale de dimanche.

Daruvala a déclaré : « C’est dommage que j’aie fait cette erreur en qualifications car nous avions le rythme pour nous battre devant ce week-end. Pourtant, même si le résultat n’est pas ce que nous voulions, il y a du positif à prendre. Nous semblons avoir tourné la page de nos combats récents et retrouvé notre rapidité. Donc, ça va être une poussée maximale maintenant avant les deux derniers tours.

La Formule 2 se dirige maintenant vers Monza en Italie pour l’avant-dernière manche de la saison. Daruvala a montré une forme solide autour de la piste à grande vitesse tout au long de sa carrière junior, y compris une victoire dominante de la pole au drapeau autour du tracé en 2021.

