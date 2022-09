Le pilote d’un avion survolant la ville du Mississippi menace de s’écraser, selon la police

Le pilote d’un petit avion survolant une ville du Mississippi samedi matin a menacé de faire s’écraser l’avion dans un magasin Walmart, a annoncé la police.

Le département de police de Tupelo a déclaré dans un message sur Facebook que le Walmart et un dépanneur à proximité avaient été évacués. L’avion a commencé à tourner en rond vers 5 heures du matin, heure locale, et était toujours en l’air plus de trois heures plus tard.

La police a déclaré avoir pris contact directement avec le pilote.

“Les citoyens sont priés d’éviter cette zone jusqu’à ce qu’un feu vert soit donné”, a écrit la police. “Avec la mobilité d’un avion de ce type, la zone de danger est beaucoup plus grande que même Tupelo.”

Les forces de l’ordre ont déclaré peu après 8 heures du matin que l’avion avait quitté l’espace aérien autour de Tupelo et volait près d’une usine de fabrication Toyota à Blue Springs, à proximité.

“Les forces de l’ordre de l’État et les responsables des urgences suivent de près cette situation dangereuse”, a écrit le gouverneur Tate Reeves sur Twitter. “Tous les citoyens doivent être en alerte et au courant des mises à jour du département de police de Tupelo.”

Leslie Criss, rédactrice en chef d’un magazine qui vit à Tupelo, s’est réveillée tôt et regardait la situation à la télévision et sur les réseaux sociaux. Plusieurs de ses amis étaient à l’extérieur en train de regarder l’avion tourner au-dessus de sa tête.

“Je n’ai jamais rien vu de tel dans cette ville”, a déclaré Criss à l’Associated Press. “C’est une façon effrayante de se réveiller un samedi matin.”