Le pilote du Vermont Brian Boland décède dans un accident de montgolfière

Le pilote d’une montgolfière dans le Vermont est décédé après s’être emmêlé dans l’équipement sous la nacelle et est tombé à mort, selon les autorités de l’État.

Jeudi après-midi, quatre passagers sont montés à bord de la montgolfière aux côtés du pilote, identifié comme étant Brian Boland, 72 ans, de Post Mills, Vermont. Après le décollage, la police de l’État du Vermont a déclaré que le ballon était descendu et avait atterri dans un champ voisin.

Lorsque le ballon a touché le sol, un passager est tombé mais n’a pas été blessé. Cependant, dans le même temps, les autorités ont déclaré que Boland « s’était empêtré dans l’équipement fixé au ballon lors de sa remontée et s’est retrouvé piégé sous le panier ».

Peu de temps après, Boland est tombé dans un autre champ et a été déclaré mort sur les lieux, a annoncé la police de l’État.

Les passagers de la montgolfière sont restés à flot alors qu’ils traversaient la frontière de l’État dans le New Hampshire. Là, la montgolfière s’est coincée dans un bosquet d’arbres dans la ville frontalière de Piermont. Les trois passagers ont pu descendre des arbres sans se blesser.

Les quatre passagers ont été identifiés comme étant Roger Blake, 73 ans, Ellen Blake, 67 ans, leur fille Emily Blake 37 ans et son enfant, selon WCVB.

Boland était pilote de montgolfière depuis plus de 40 ans, était « l’un des pilotes les plus expérimentés au monde » et avait voyagé à travers le monde, selon le site Web de montgolfière du Vermont,

« Ce type était une légende à son époque », a déclaré à l’Associated Press Scott Wright, propriétaire du Silver Maple Lodge à Fairlee, dans le Vermont, qui proposait des forfaits comprenant des vols dans les ballons de Boland.

David Bristol, collègue pilote et réparateur chez HEAD Balloons, a écrit dans un article sur Facebook que Bristol « était le père du mouvement expérimental des ballons et il a beaucoup fait pour promouvoir le sport de la montgolfière ».

La police de l’État du Vermont a déclaré que l’enquête sur l’accident allait être menée par le National Transportation Safety Board et la Federal Aviation Administration.

Suivez Jordan Mendoza sur Twitter : @jord_mendoza.