Les responsables fédéraux de la sécurité ont blâmé la mauvaise décision d’un pilote pour l’accident d’hélicoptère qui a tué Kobe Bryant.

Le National Transportation Safety Board a déclaré qu’Ara Zobayan avait fait voler l’hélicoptère dans les nuages ​​et était devenue désorientée avant de s’écraser sur une colline près de Calabasas en Californie en janvier 2020.

M. Zobayan a été tué, avec la star du basket Bryant, la fille de 13 ans de Bryant, Gianna, et six autres.

Le NTSB a déclaré que le pilote avait ignoré sa formation lorsqu’il a continué à voler dans un nuage épais, ce qui l’a probablement laissé tellement désorienté qu’il ne pouvait pas dire de haut en bas.

Les enquêteurs ont déclaré qu’ils pensaient qu’il avait subi une désorientation spatiale, connue sous le nom de «penché», qui affecte l’oreille interne et fait croire aux pilotes qu’ils volent droit alors qu’ils s’inclinent en fait.

Alors que M. Zobayan disait aux contrôleurs de vol qu’il montait et qu’il avait presque traversé les nuages, le Sikorsky S-76 descendait plutôt, ont déclaré les enquêteurs.

Les cinq membres du conseil ont déclaré qu’en volant dans les nuages, M. Zobayan avait enfreint les règles de vol à vue, qui exigent que les pilotes puissent voir où ils vont.

Ils ont également déclaré qu’il aurait pu se mettre sous pression pour terminer le voyage pour Bryant, qu’il avait déjà piloté, plutôt que d’atterrir à l’aéroport le plus proche lorsque le temps a changé.

Les derniers mouvements et communications avant l’écrasement de l’hélicoptère



Le vice-président du NTSB, Bruce Landsberg, a déclaré: « Plus vous vous rapprochez de la destination, plus vous pensez peut-être que vous pouvez réussir. »

Michael Graham, membre du NTSB, a ajouté que tant que les pilotes d’hélicoptère continueront de voler dans les nuages ​​sans compter sur des instruments, ce qui nécessite un haut niveau de formation, « un certain pourcentage ne sortira pas vivant ».

Il y avait eu des spéculations selon lesquelles l’accident pourrait obliger les hélicoptères à être équipés de systèmes d’alerte et de détection du terrain (TAWS), qui avertissent les pilotes lorsque les aéronefs risquent de s’écraser.

Mais l’enquêteur en charge du NTSB, Bill English, a déclaré que cela n’aurait probablement pas aidé dans le scénario qui a conduit à l’accident mortel.

En fait, la combinaison du terrain et de la désorientation du pilote n’aurait fait que faire du système un « facteur de confusion », a-t-il dit.

Le NTSB avait précédemment exclu une défaillance mécanique, affirmant que l’accident était soupçonné d’être un accident.

L’opérateur de l’avion, Island Express Helicopters Inc, a également été blâmé pour un examen et une surveillance inadéquats des questions de sécurité.

Bryant – un joueur étoile de la National Basketball Association âgé de 41 ans avec les Lakers de Los Angeles – et sa fille voyageaient avec les autres pour un tournoi de basket-ball pour les jeunes.

Il s’agissait de l’entraîneur de baseball de l’Orange Coast College, John Altobelli, de sa femme Keri et de leur fille Alyssa; Christina Mauser, qui a aidé Bryant à entraîner l’équipe de basket-ball de sa fille; et Sarah Chester et sa fille Payton.

La veuve de Bryant, Vanessa, a poursuivi la succession de M. Zobayan et les opérateurs de l’hélicoptère pour négligence présumée et la mort injustifiée de son mari et de sa fille.

Mais le frère de M. Zobayan, Berge, a déclaré que Bryant connaissait les risques de voler et que sa famille survivante n’avait pas droit à des dommages-intérêts.

Les familles des autres passagers ont poursuivi la compagnie d’hélicoptères mais pas le pilote.

Island Express Helicopters Inc avait imputé l’accident à un «acte de Dieu», niant la responsabilité et contre-poursuivant deux contrôleurs aériens, les accusant «d’actes et / ou d’omissions erronés».