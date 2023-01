Le pilote de SpiceJet est de retour avec son annonce lyrique

Vous êtes peut-être habitué aux annonces de vol typiques, mais cela ne se produit pas lorsque vous volez avec un certain pilote SpiceJet. Il a transformé l’annonce de bienvenue monotone en un accueil poétique attachant. Il a récemment gagné du terrain sur les réseaux sociaux pour son annonce de bienvenue inhabituelle en hindi. Le pilote Mohit Teotia est de retour avec son message lyrique mais cette fois c’est plus spécial que jamais. Le clip a été partagé par lui sur Instagram. On peut le voir parler que trois générations de sa famille, c’est-à-dire sa mère, lui-même et son fils d’un an voyageant dans le même vol. Il commence son annonce de bienvenue en parlant du beau ciel que les passagers vont bientôt découvrir. Alors que les gens l’applaudissent et l’acclament, le pilote poursuit en disant que ce vol est spécial pour lui. Pour la première fois, sa mère et son fils voyagent avec lui.

Découvrez le clip attachant ici:

Charmés par le pilote Mohit Teotia, plusieurs utilisateurs des médias sociaux se sont demandé sur quel vol SpiceJet ils devaient voyager pour entendre ces annonces réconfortantes en personne. D’autres ont écrit qu’ils aimaient entendre ces annonces du pilote. Beaucoup ont mentionné que cela devait être un si grand moment pour Mohit de faire voler sa famille. Un utilisateur d’Instagram a écrit : “Ce bonheur de voler avec votre famille se voit clairement sur votre visage !”

“Je suis sûr que tous les passagers et les téléspectateurs ont souri non seulement à cause de votre poème, mais aussi du sourire que vous avez donné en le récitant”, lit-on dans un autre commentaire.

Un utilisateur a plaisanté: “Maa ne yeh toh zaroor bola hoga ki beta zyada teez matt chalana (ta mère a dû dire que ton fils ne vole pas trop vite).” À cela, Mohit Teotia a confirmé que sa mère lui avait bien donné ces instructions.

Mohit Teotia a récemment conquis le cœur des utilisateurs des médias sociaux avec sa poétique pour accueillir tout le monde. L’annonce a été appréciée par les passagers amusés et beaucoup ont enregistré le clip, qui a été partagé sur les réseaux sociaux. Le SpiceJetpPilot, lui-même, a partagé le clip où il a été vu s’adressant aux passagers et les accueillant en récitant un poème en hindi. C’était une façon créative de se présenter, ainsi que son copilote. Les utilisateurs des médias sociaux ont également été impressionnés par son geste. Jetez un œil au clip ici:

Que pensez-vous du poétique Pilote ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici