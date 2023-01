Le pilote de SpiceJet accueille les passagers avec son annonce poétique et gagne les cœurs

Les annonces de vol sont importantes et semblent souvent monotones. Cependant, lors d’un récent vol SpiceJet de Delhi à Srinagar, un pilote a fait l’annonce passionnante, car il l’a récitée comme un vrai poète en hindi. Sa façon poétique d’accueillir tout le monde a été très appréciée des passagers et ils ont également salué le geste. La vidéo a été partagée il y a quelques jours et a gagné du terrain sur les réseaux sociaux.

Le pilote de SpiceJet, Mohit Teotia, a partagé une vidéo où on pouvait le voir s’adresser aux passagers et les accueillir en récitant un poème en hindi. La vidéo a été téléchargée sur Instagram avec la légende : « J’ai eu la chance de voler avec notre incroyable capitaine poétique et une personne formidable aussi ! Capitaine, merci d’en avoir fait un merveilleux.

Les internautes ont été impressionnés par son geste et l’ont félicité dans la section des commentaires. Un utilisateur de médias sociaux a écrit : « Dil jeet liya hai apne zazmaan (a gagné nos cœurs) », tandis qu’un autre a écrit : « Fan bana liya aapne apni Hindi se (vous avez fait de nous votre fan) ».

Jetez un oeil à la vidéo amusante ici-

Pendant ce temps, l’un des passagers a également mis en ligne une vidéo de l’annonce poétique du pilote. Le partageant sur Twitter, un utilisateur a écrit le 16 décembre : « Dans un vol SpiceJet de Delhi à Srinagar et oh mon dieu, le capitaine l’a tué ! Ils ont commencé en anglais, mais je n’ai commencé à enregistrer que plus tard. Je ne sais pas s’il s’agit d’une nouvelle piste marketing ou si c’était le capitaine lui-même, mais c’était tellement divertissant et attachant !

Son tweet a amassé deux millions de vues. Découvrez le tweet ici-

Dans un @flyspicejet vol de Delhi à Srinagar & omg, le capitaine l’a tué! Ils ont commencé en anglais, mais je n’ai commencé à enregistrer que plus tard. Je ne sais pas s’il s’agit d’une nouvelle piste marketing ou si c’était le capitaine lui-même, mais c’était tellement divertissant et attachant ! pic.twitter.com/s7vPE2MOeP — Epsita (@Eepsita) 16 décembre 2022

Découvrez les réactions des téléspectateurs ici-

@flyspicejet Captain 👨‍✈️ has an hidden poet ❤️ — Ashish Malaviya (@ashishmalaviya) December 16, 2022

L’un d’eux a écrit : « Captain est un poète caché ».

https://twitter.com/jain_harshit/status/1603711568541515778?s=20&t=2EB-J6fPpb3nngq7cRtMZAUn autre a écrit : “Quel délice pour les oreilles !”

Que pensez-vous de cette annonce poétique ?

