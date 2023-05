Le pilote de Southwest Airlines est en lock-out

Ce n’est jamais amusant d’être en lock-out, que ce soit depuis votre maison, votre voiture ou un avion commercial.

Un pilote de Southwest Airlines s’est retrouvé à ramper à travers une fenêtre du cockpit mercredi après qu’un client ait verrouillé par inadvertance la porte du poste de pilotage, a indiqué la compagnie aérienne.

Le passager Matt Rexroad a déclaré à CNN qu’il s’apprêtait à embarquer sur un vol de San Diego à Sacramento lorsqu’il a vu le pilote de l’avion ramper à travers une fenêtre.

« Pendant le processus d’embarquement, alors que d’autres clients et agents de bord étaient à bord, un client a ouvert la porte des toilettes avant et a fermé par inadvertance la porte du poste de pilotage (qui s’est verrouillée) pendant que les pilotes qui devaient opérer le vol se préparaient à monter à bord de l’avion », a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué à CNN. « L’un de nos pilotes a déverrouillé la porte d’une fenêtre du poste de pilotage et le vol a décollé comme prévu. »

Rexroad a pris des photos de l’incident et les a postés sur Twitter.

« C’est incroyable que ce pilote se soit surpassé pour réaliser ce vol. Nous ne sommes partis qu’avec 8 minutes de retard. Effort impressionnant de la part de Southwest Airlines », a déclaré Rexroad.

En réponse, Southwest Airlines écrit sur Twitter, « Eh bien, c’est certainement quelque chose que vous ne voyez pas tous les jours. »