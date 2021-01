C’est mayday pour Peter Weber et Kelley Flanaganla romance.

Prouvant que 2020 a vraiment été une année brutale pour les couples de Bachelor Nation, le pilote de 29 ans a pris à Instagram le jeudi 31 décembre pour annoncer que lui et le Bachelier Les vedettes de la saison 24 ne sont plus.

« L’amour est une chose amusante », a écrit Peter. « Cela peut vous faire vous sentir au sommet du monde et cela peut vous faire ressentir une douleur que vous souhaiteriez ne pas exister. Je suis ici pour partager que Kelley et moi avons décidé de nous séparer. Pendant que notre relation était remplie avec d’innombrables beaux souvenirs, notre relation n’a tout simplement pas fonctionné à la fin. «

Le finisseur à la troisième place Hannah Brownla saison de La bachelorette a ajouté qu’il était reconnaissant pour les neuf mois qu’il a partagés avec Kelley.

«Kelley est quelqu’un pour qui j’aurai toujours un amour spécial», a-t-il poursuivi. « Quelqu’un dont j’ai appris plus qu’elle ne comprendra jamais. Quelqu’un que je suis si reconnaissant est entré dans ma vie et quelqu’un à qui je souhaiterai toujours les plus grandes bénédictions de la vie. Ces moments de la vie font toujours mal, mais à mon avis, cela vous montre ça valait le temps que tu as passé ensemble. Merci Kelley. «