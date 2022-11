Le pilote de la semaine de travail de 4 jours a été un énorme succès : les organisateurs

Le verdict est tombé : une semaine de travail de quatre jours est bonne pour les affaires.

Au bout de six mois, il est peu probable que la plupart des 33 entreprises et des 903 travailleurs testant l’horaire, sans réduction de salaire, retournent à un semaine de travail standard, selon les organisateurs du programme pilote mondial.

Aucun des 27 entreprises participantes qui ont répondu à une enquête de 4 Day Week Global ont déclaré qu’elles penchaient vers ou prévoyaient de revenir à leur ancienne routine de cinq jours. Environ 97 % des 495 employés qui ont répondu ont déclaré vouloir continuer avec une semaine de quatre jours.

La majorité des entreprises participantes dans l’essai étaient basés aux États-Unis et en Irlande. Ceux qui ont répondu à l’enquête ont évalué leur expérience globale à 9 sur 10, en fonction de la productivité et de la performance.

Les travailleurs étaient tout aussi positifs à propos de l’essai, signalant des niveaux de stress, de fatigue, d’insomnie et d’épuisement professionnel plus faibles, ainsi que des améliorations de la santé physique et mentale.

Le procès a également été bon pour les bénéfices de l’entreprise. Selon l’enquête, les revenus moyens ont augmenté de 38 % par rapport à la même période l’an dernier.

4 Day Week Global, une organisation à but non lucratif, a collaboré avec des chercheurs du Boston College, de l’University College Dublin et de l’Université de Cambridge pour l’essai. Il a été divisé en deux cohortes, à partir de février et avril de cette année.

Juliet Schor, professeur de sociologie au Boston College et chercheuse principale de l’essai, a déclaré que les employés n’avaient pas signalé d’augmentation de l’intensité de leur travail.

“Cela suggère que la stratégie de réorganisation du travail a réussi et que la performance n’a pas été atteinte via [speeding up]ce qui n’est ni durable ni souhaitable », a-t-elle déclaré.

“Gagnant-gagnant”

Jon Leland, directeur de la stratégie de Kickstarter, un site de financement participatif participant à l’essai, a décrit le calendrier comme un “véritable gagnant-gagnant”.

“La semaine de 4 jours a été transformatrice pour notre entreprise et nos employés. Le personnel est plus concentré, plus engagé et plus dévoué, nous aidant à mieux atteindre nos objectifs qu’auparavant”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Un essai distinct de six mois au Royaume-Uni, également géré par 4 Day Week Global, et qui comprenait 70 entreprises et 3 300 travailleurs, s’est terminé ce mois-ci. Les résultats de cet essai – le plus important au monde à ce jour – sont attendus en février.

Plus tôt cette année, les travailleurs de l’essai britannique ont décrit à CNN Business comment le jour de congé supplémentaire avait changé leur vie pour le mieux, leur donnant plus de temps pour faire des courses, s’adonner à des loisirs et simplement se ressourcer.

Les appels à raccourcir la semaine de travail ont pris de l’ampleur ces dernières années. Alors que des millions d’employés sont passés au travail à distance pendant la pandémie – réduisant le temps et les coûts de déplacement onéreux – ces appels n’ont fait que s’intensifier.