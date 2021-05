Le pilote de ‘KGF Chapter 2’, Prashant Neel, annonce sa prochaine réalisation avec Jr NTR pour son anniversaire

Jr NTR fête son 38e anniversaire cette année et se remet actuellement du COVID-19. Cependant, cela n’a pas empêché la superstar de partager de nouvelles mises à jour sur ses projets à venir au grand enthousiasme des fans. Après avoir taquiné avec encore un autre regard de ‘RRR‘, un nouveau film de Jr NTR a été annoncé. Oui, c’est avec nul autre que ‘KGF: Chapitre 2‘directeur Prashanth Neel.

Le cinéaste s’est rendu sur ses pages de médias sociaux et a partagé une photo posant avec Jr NTR. Il a écrit que le 31e film de l’acteur sera réalisé par lui. La légende se lisait comme suit: « Le seul sol qui mérite d’être rappelé est celui qui est trempé de sang !!! J’ai hâte de faire celui-ci avec la seule et unique force @ tarak9999. # NTR31 c’est !!! Je vous souhaite un anniversaire en toute sécurité. frère. Souhaitant une collaboration fructueuse @MythriOfficial @NTRArtsOfficial #HappyBirthdayNTR. «

Le seul sol qui mérite d’être rappelé est celui trempé de sang !! J’ai hâte de faire celui-ci avec la seule et unique force @ tarak9999# NTR31 c’est!! Je vous souhaite un bon anniversaire frère Souhaitant une collaboration réussie @MythriOfficial @NTRArtsOfficial.#HappyBirthdayNTR pic.twitter.com/jtfYbZ1LCE – Prashanth Neel (@prashanth_neel) 20 mai 2021

Pendant ce temps, avant son anniversaire, Jr NTR avait lancé un appel à ses fans pour qu’ils ne se rassemblent pas devant sa maison pour son anniversaire. Il a écrit: « Mes chers fans, un grand merci à chacun d’entre vous. J’ai vu vos messages, vos vidéos et vos bons voeux. Vos prières m’ont permis de continuer et je vous suis redevable de cet amour. . Je vais très bien et j’espère avoir un résultat négatif bientôt. Chaque année, l’affection que vous manifestez à l’occasion de mon anniversaire est quelque chose que je chéris vraiment. Mais en ces temps difficiles, le plus grand cadeau que vous puissiez me faire est de rester maison et suivez les règles de verrouillage locales. «