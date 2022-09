Le pilote de F1 Nicholas Latifi sera libéré par Williams à la fin de la saison

L’équipe de Formule 1 Williams libère le pilote canadien Nicholas Latifi lorsque son contrat expire à la fin de la saison.

Williams a fait l’annonce vendredi sans dire qui remplacera Latifi, 27 ans, dont l’accident lors du GP d’Abu Dhabi de fin de saison la saison dernière a déclenché un redémarrage chaotique d’un tour qui a vu Max Verstappen dépasser Lewis Hamilton pour remporter le titre.

Latifi n’a pas marqué de point cette saison.

A LIRE AUSSI | La sonde d’extorsion de Paul Pogba prend une tournure bizarre avec la diffusion de vidéos du frère Mathias

Il a été confortablement surclassé par Nyck De Vries, qui a remplacé Alex Albon au Grand Prix d’Italie il y a deux semaines et a terminé neuvième pour deux points.

Latifi en est à sa troisième saison avec Williams et son meilleur résultat a été une septième place au GP de Hongrie l’an dernier.

« Bien que nous n’ayons pas atteint ensemble les résultats que nous espérions, cela a tout de même été un voyage fantastique. Obtenir ces premiers points en Hongrie l’an dernier a été un moment que je n’oublierai jamais », a déclaré Latifi. “Je vais passer au prochain chapitre de ma carrière avec des souvenirs spéciaux de mon temps avec cette équipe dévouée. Je sais qu’aucun d’entre nous n’arrêtera de faire tous ses efforts jusqu’à la fin de la saison.

Latifi était un pilote populaire mais sujet aux erreurs, qui a été mis à l’honneur lors du GP d’Abu Dhabi l’an dernier.

Hamilton était en route vers la victoire et un record absolu de huitième titre de F1 lorsque Latifi a écrasé sa voiture Williams contre un mur à quelques tours de la fin.

Cela a conduit à une voiture de sécurité, puis à un redémarrage d’un tour, et un drame tardif a suivi lorsque Verstappen a dépassé Hamilton avec des pneus neufs pour remporter le titre mondial dans l’un des moments les plus controversés de l’histoire de la F1.

Latifi a fait l’objet d’abus sur les réseaux sociaux et même de menaces de mort. Il a engagé un garde du corps lors d’un voyage à Londres avec sa petite amie.

https://www.youtube.com/watch?v=AvIfMZ5D1dI” width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Le directeur de l’équipe Williams, Jost Capito, a fait l’éloge Le dévouement de Latifi à sa profession.

“Au nom de toute l’équipe, je voudrais dire un énorme merci à Nicholas pour ses trois années de travail acharné avec Williams”, a déclaré Capito. “C’est un excellent joueur d’équipe qui a une excellente attitude envers ses collègues et son travail et qui est apprécié et respecté dans toute l’entreprise. Notre temps ensemble touche maintenant à sa fin, mais je sais qu’il fera tout son possible pour maximiser ce que nous pouvons faire ensemble.”

Le départ de Latifi pourrait ouvrir la porte à De Vries pour obtenir le siège aux côtés d’Albon pour 2023 et au-delà, avec Albon lié à un accord pluriannuel.

Lire tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici