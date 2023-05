Le pilote de chasse de l’Air Force choisi par Biden pour être le prochain président des chefs d’état-major a une histoire de premières

WASHINGTON (AP) – Le pilote de chasse de l’Air Force sur le point d’être nommé prochain président des chefs d’état-major interarmées a obtenu son indicatif d’appel en s’éjectant d’un avion de chasse F-16 en feu au-dessus des Everglades de Floride et en tombant dans la boue aqueuse ci-dessous .

C’était en janvier 1991, puis le capitaine. CQ Brown Jr. a eu juste assez de temps dans son parachute au-dessus des zones humides pleines d’alligators pour qu’une pensée lui vienne à l’esprit. « J’espère qu’il n’y a rien là-bas », a déclaré Brown dans une interview au Aspen Security Forum l’année dernière.

Il a atterri dans la boue, qui a recouvert son corps et s’est mis « dans ses bottes et tout ». C’est ainsi que le candidat pour être le prochain haut officier militaire du pays a obtenu son indicatif d’appel : « Swamp Thing ».

Brown, désormais général quatre étoiles et chef de l’armée de l’air, sera nommé jeudi par le président Joe Biden. S’il est confirmé, Brown remplacerait le général de l’armée Mark Milley, dont le mandat se termine en octobre. Biden devrait dévoiler Brown comme son choix lors d’un événement Rose Garden jeudi après-midi.

La révélation de l’indicatif d’appel était un regard intérieur rare sur Brown, qui garde ses cartes près de sa poitrine. Il a passé une grande partie de sa carrière à être l’un des meilleurs aviateurs de l’Air Force, l’un de ses rares pilotes noirs et souvent l’un des seuls Afro-Américains de son escadron.

À ce jour, ses principes fondamentaux sont de « exécuter selon des normes élevées, personnellement et professionnellement », a déclaré Brown ce mois-ci lors d’une conférence de l’Air Force Association au Colorado. « Je ne joue pas pour la deuxième place. Si je suis partant, je suis partant pour gagner – je ne joue pas pour perdre.

Il a été de nombreuses premières, y compris le premier commandant noir de l’armée de l’air des forces aériennes du Pacifique et, plus récemment, son premier chef d’état-major noir, faisant de lui le premier Afro-Américain à diriger l’une des branches militaires.

S’il était confirmé, il ferait partie d’une autre première – la première fois que les deux postes les plus importants du Pentagone étaient occupés par des Afro-Américains, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin étant le principal dirigeant civil. Brown ne serait pas le premier Afro-Américain à être président, le plus haut poste militaire du Pentagone ; cette distinction est revenue au regretté général d’armée Colin Powell.

Brown, 60 ans, a commandé la puissance aérienne du pays à tous les niveaux. Né à San Antonio, il est issu d’une famille de soldats de l’armée. Son grand-père a dirigé une unité de l’armée séparée pendant la Seconde Guerre mondiale et son père était un officier d’artillerie et un vétéran de la guerre du Vietnam. Brown a grandi sur plusieurs bases militaires et États, ce qui a contribué à lui inculquer le sens de la mission.

Sa nomination couronne une carrière militaire de quatre décennies qui s’étend de sa commission en tant que diplômé distingué du ROTC de la Texas Tech University en 1984 à sa nomination à la Maison Blanche cette semaine. Il était largement considéré dans les cercles militaires comme le favori de la présidence, avec les bons commandements et un historique de changement institutionnel, des attributs considérés comme nécessaires pour pousser le Pentagone sur une base plus moderne pour faire face à la montée en puissance de la Chine.

Au cours des deux dernières années, Brown a appuyé sur « Accélérer, changer ou perdre » au sein de l’Air Force. La campagne a beaucoup à l’esprit la Chine, poussant le service à se débarrasser des avions de guerre hérités et à accélérer ses efforts pour contrer les hypersoniques, les drones et les armes spatiales, où l’inventaire persistant de l’armée à l’époque de la guerre froide ne correspond pas.

En personne, Brown est privé, réfléchi et délibéré. Il est considéré comme un contraste avec Milley, qui est resté franc tout au long de son mandat, souvent à la colère de l’ancien président Donald Trump et des législateurs républicains.

« Il n’est pas enclin à laisser échapper quelque chose sans une réflexion sérieuse dans son esprit, une sorte d’équilibrage sérieux des opportunités ou des options », a déclaré le chef d’état-major à la retraite de l’armée de l’air, le général Michael Moseley, qui connaît Brown depuis l’époque où Brown travaillait pour lui. en tant que membre de l’état-major de l’air.

Brown a plus de 3 000 heures de vol et des affectations répétées à l’Air Force Weapons School – une école de combat aérien d’élite similaire au TOPGUN de la Marine. Seulement environ 1% des pilotes de chasse de l’Air Force sont acceptés, a déclaré Moseley.

Lorsque Brown a dû s’éjecter du F-16 en feu en 1991, après que le réservoir de carburant se soit rompu en plein vol, il a déclaré que le moment n’aurait pas pu être pire.

« J’étais un peu frustré car c’est arrivé juste avant la sélection pour l’école d’armes », a-t-il déclaré lors du forum d’Aspen. Il a dit qu’il avait dû postuler trois fois avant d’entrer, notant que c’était « assez compétitif ».

Mais il a également atteint le sommet là-bas, gagnant une place en tant qu’instructeur, « ce qui représente environ 1% des 1% », a déclaré Moseley.

Brown est retourné à l’école d’armes en tant que commandant. À ce moment-là, il était passé de l’exclusivité des chasseurs à l’enseignement des opérations de puissance aérienne combinées, avec des pétroliers, des bombardiers et des avions cargo.

Brown a vu que l’école « nécessitait une approche et une attitude différentes », a déclaré le lieutenant-général à la retraite de l’Air Force Bill Rew. Les commandants précédents avaient essayé d’instituer un nouveau mantra, « Humble, Accessible, Credible », mais il n’avait pas pris racine.

Sous Brown, le changement culturel s’est installé et reste en place aujourd’hui, a déclaré Rew, qui était l’un des instructeurs de Brown à l’école d’armes et commandant d’escadre à l’époque où Brown était commandant.

« Il faut un certain type de leadership, qui n’impose pas de changement culturel aux gens, mais l’explique et les motive sur l’importance de ce changement », a déclaré Rew.

En juin 2020, Brown n’était qu’à une semaine d’être confirmé par le Sénat au poste de chef d’état-major de l’armée de l’air lorsqu’il a ressenti le besoin de s’exprimer sur le meurtre de George Floyd.

C’était un moment risqué et inopportun pour le général d’attirer l’attention du public et de tirer le rideau sur ses pensées privées. Mais il l’a fait quand même, après des discussions avec sa femme et ses fils au sujet du meurtre, ce qui l’a convaincu qu’il devait dire quelque chose.

Dans un message vidéo de juin 2020 au service intitulé « Voici ce à quoi je pense », Brown a décrit comment il s’était mis sous pression « pour fonctionner sans erreur » en tant que pilote et officier toute sa vie, mais qu’il faisait toujours face à des préjugés. Il a dit qu’il avait été interrogé sur ses références, même lorsqu’il portait la même combinaison de vol et les mêmes ailes que tous les autres pilotes.

Cela fait 30 ans que Powell est devenu le premier président noir, en poste de 1989 à 1993. Mais alors que les Afro-Américains représentent 17,2 % des 1,3 million de militaires en service actif, seuls 9 % des officiers sont noirs, selon un ministère de la Défense de 2021. rapport.

« Je pense à mes mentors et au fait que j’ai rarement eu un mentor qui me ressemblait », a déclaré Brown dans la vidéo.

«Je pense à la façon dont ma nomination donne de l’espoir, mais s’accompagne également d’un lourd fardeau – je ne peux pas réparer des siècles de racisme dans notre pays, ni réparer des décennies de discrimination qui ont pu avoir un impact sur les membres de notre armée de l’air.

« Je réfléchis à comment je peux apporter des améliorations, personnellement, professionnellement et institutionnellement », afin que tous les aviateurs puissent exceller.

Sa décision de parler ne lui a pas coûté. Son vote de confirmation au Sénat était de 98-0.

Mais comme le bref moment à Aspen, le message vidéo personnel était une rareté. Après confirmation, il a de nouveau baissé son profil public et s’est mis au travail.

Tara Copp, l’Associated Press