Le pilote confiant de l’équipe Frankie Dettori peut rebondir | Nouvelles de la course

Le manager de Frankie Dettori, Peter Burrell, s’attend à ce que le populaire italien “vienne se battre” si sa relation professionnelle avec John et Thady Gosden prend fin.

Après avoir connu un énorme succès ensemble au fil des ans, il y avait des signes évidents de tension à Royal Ascot la semaine dernière, Gosden senior critiquant publiquement Dettori après sa course sur Stradivarius, qui a terminé troisième dans sa tentative pour une quatrième victoire dans la Gold Cup.

La courte défaite de la Queen’s Saga dans les Britannia Stakes suivants a encore aggravé la situation avant que le brillant succès d’Inspiral dans les Coronation Stakes de vendredi ne donne à la combinaison un coup de pouce bienvenu.

Cependant, Dettori n’a pas été réservé pour monter l’un des trois coureurs de l’équipe Gosden à Newmarket samedi, bien qu’il ait été au cours de juillet pour s’associer au Lezoo formé par Ralph Beckett dans les Maureen Brittain Memorial Empress Fillies’ Stakes, propriété de son ami Marc. Chan.

Sans aucun commentaire de Clarehaven Stables à venir, Burrell a déclaré jeudi à l’agence de presse PA: “Nous sommes dans le noir et recherchons des réponses comme tout le monde”.

Selon les rapports, Dettori rencontrera l’équipe de Gosden vendredi et quel que soit le résultat de toute discussion, Burrell est certain que Dettori rebondira.

“Il roule à Istanbul dimanche et il a un tour à Newmarket samedi. Je suis sûr qu’il y aura beaucoup de gens là-bas qui ne le regarderont pas assis dans une salle de pesée et ne seront que trop heureux de le mettre sur leurs chevaux”, a-t-il déclaré sur le podcast quotidien de Nick Luck.

“Il est absolument excité. Comme nous le savons, nous avons eu plusieurs pics et plusieurs creux et c’est à ce moment-là qu’il est le plus dangereux – il sortira se battre. Il est beaucoup plus dur que les gens ne le pensent.”

Burrell espère que Gosden et Dettori pourront régler leurs différends à l’amiable, ajoutant: “Je connais John depuis très, très longtemps et je ne vois tout simplement aucune relation bouleversée de cette façon.

“S’il doit y avoir une fin, je souhaite juste que ce soit propre et que tout le monde puisse traverser la pièce et continuer à se parler car il ne sert à rien d’avoir une dispute ou des retombées – si c’est fini, c’est fini.”