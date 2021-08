Le pilote automatique Tesla sauve la vie d’un conducteur ivre en Norvège

Boire et conduire ne font pas bon ménage, point final. Alors que les gouvernements et les agences de sécurité routière du monde entier continuent de publier des notifications et des statistiques sur la gravité du phénomène. Comme l’indiquent les statistiques du département américain des Transports, près de 28 personnes meurent chaque jour dans des accidents de conduite en état d’ébriété, soit environ une personne toutes les 52 minutes.

Avec ces chiffres à l’esprit, il n’est pas surprenant que les constructeurs automobiles créent des fonctionnalités et des logiciels intelligents qui permettent à leurs véhicules de fonctionner en toute sécurité sur la route, même si leurs opérateurs humains sont incapables. Un tel incident s’est produit récemment en Norvège, lorsqu’une fonction Tesla Autopilot a empêché un conducteur en état d’ébriété d’un accident mortel.

Cet incident est devenu viral sur Twitter après que l’Austin Tesla Club et Tesla Saves Lives aient partagé une vidéo sur leurs poignées respectives. L’épisode de conduite en état d’ébriété a eu lieu dans la ville de Ski, en Norvège. Les images montrent que le conducteur avait la tête penchée sur le côté, ce qui a amené les autres conducteurs sur la route à penser qu’il était inconscient. Peu de conducteurs ont même suivi la voiture et l’ont regardée s’arrêter toute seule après avoir parcouru une certaine distance. Le système de pilote automatique de Tesla a été activé, ce qui a permis à la Model S de rester dans sa voie sans causer de problèmes aux autres conducteurs. La fonction intelligente a non seulement détecté que le conducteur ne répondait pas, mais a également pu s’arrêter tout seul dans un tunnel et allumer ses feux de détresse.

Alors qu’ils étaient étonnés de la réponse rapide et sûre de la voiture, peu de gens se sont garés à côté de la voiture et ont commencé à frapper à la vitre du véhicule. Ils n’avaient aucune idée de ce qui était arrivé au chauffeur, cependant, quand ils ne pouvaient pas le réveiller, ils ont appelé les services d’urgence pour obtenir de l’aide. Le conducteur en état d’ébriété a ensuite été pris en charge par les services d’urgence et heureusement, personne n’a été blessé dans l’incident.

Regardez-le ici :

Pendant ce temps, le district de police de l’Est de la Norvège a déclaré dans un tweet qu’un propriétaire de Tesla de 24 ans a fini par s’évanouir en conduisant sa Model S. La police a ajouté que bien qu’il y ait des preuves vidéo, le conducteur a nié avoir conduit en état d’ébriété. Le tweet indiquait également que les tests requis avaient été effectués, que le permis de conduire du jeune homme de 24 ans avait été temporairement suspendu et qu’une plainte avait également été déposée contre le conducteur.

#E6 #NøstvettunnelenSydgående kl 0540; fr Tesla stanser i tunnelen. Det viser seg in være en mann 24 ou som har sovna bak rattet. Han er i tillegg beruset, men benekter hårdnakket pour å ha kjørt. Selv om det er video av ham fra bilen… Nødvendige prøver er tatt.— Politiet i Øst (@politietost) 30 juillet 2021

Un tel incident aurait facilement pu être bien pire, cependant, le système de pilote automatique et d’autres fonctionnalités intelligentes qui deviennent de plus en plus courantes dans les nouveaux véhicules rendent les routes plus sûres.

