Le pilote américain Logan Sargeant obtient une super licence ; Prêt pour la F1 en 2023

Logan Sargeant a obtenu la Super Licence dont il avait besoin pour courir pour Williams en Formule 1 et deviendra le premier Américain sur la grille depuis 2015 lorsqu’il fera ses débuts la saison prochaine.

Sargeant devait terminer au moins sixième du classement de la saison en Formule 2 pour se qualifier pour une super licence F1. Williams avait mentionné plus tôt que le pilote né en Floride obtiendrait le siège pour 2023 s’il remplissait les conditions et l’aidait en lui donnant du temps d’entraînement lors des sessions de F1.

Sargeant a terminé quatrième du classement F2 après une cinquième place lors de la dernière course de la saison dimanche.

« Merci à tous pour votre travail acharné et vos efforts cette année. Nous avons été sacrément rapides, alors merci pour tout”, a déclaré Sargeant à son équipe.

Sargeant a reçu une aide inattendue pendant la course lorsque Jack Doohan, l’un des pilotes qui aurait pu le dépasser au classement, est entré dans les stands depuis la tête et a perdu une roue à la sortie des stands. Le Japonais Ayumu Iwasa s’est imposé dimanche devant le champion de F2 Felipe Drugovich, réserviste en F1 pour Aston Martin.

Chez Williams, Sargeant reprend un siège de course occupé cette année par le Canadien Nicholas Latifi. Son coéquipier sera le pilote thaïlandais d’origine britannique Alex Albon.

Le pilote américain le plus récent en F1 était Alexander Rossi, qui a commencé cinq courses pour l’équipe Manor Marussia, aujourd’hui disparue. Depuis lors, la popularité de la F1 aux États-Unis a grimpé en flèche alors qu’un nouveau public affluait vers le sport grâce à la série documentaire Neftlix “Drive to Survive”. Les États-Unis accueilleront trois des 24 courses du calendrier de la saison prochaine alors que Las Vegas rejoindra les événements existants à Miami et Austin, au Texas.

Un autre Américain, la star d’IndyCar Colton Herta, était considéré pour un siège en F1 pour 2023 avec l’équipe AlphaTauri mais s’est vu refuser une licence. Le système de points utilisé pour déterminer qui est éligible favorise les séries sanctionnées par la FIA comme la F2 par rapport à d’autres comme IndyCar. Rossi faisait partie de ceux qui ont soutenu Herta, affirmant qu’il était clair qu’il avait le talent pour concourir en F1.

