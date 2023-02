Le pilote Alfa Romeo Valtteri Bottas vise la cohérence lors de la prochaine saison de F1

Le pilote de Formule 1 d’Alfa Romeo, Valtteri Bottas, a déclaré mardi qu’il lui restait encore des années de course et qu’il n’avait pas renoncé à remonter sur le podium pour la première fois depuis qu’il avait quitté Mercedes.

Le Finlandais de 33 ans a remporté 10 grands prix en tant que coéquipier de l’éventuel septuple champion du monde Lewis Hamilton chez Mercedes de 2017 à 2021 avant de rejoindre Alfa Romeo à moteur Ferrari pour 2022.

Bottas a marqué 49 points et a terminé 10e au classement général la saison dernière avec un meilleur résultat de cinquième.

Alfa Romeo, dirigée par la société suisse Sauber, était sixième, l’équipe devant changer de nom et devenir l’équipe d’usine Audi pour 2026.

“L’objectif pour cette saison est de terminer plus haut que l’an dernier et d’être beaucoup plus régulier. Nous avons eu trop de hauts et de bas l’année dernière”, a déclaré Bottas Reuter lors du lancement de la livrée de l’équipe à Zurich.

“De plus, je rêve toujours secrètement du podium alors voyons voir.”

Hamilton a maintenant 38 ans tandis que le double champion du monde Fernando Alonso a 41 ans.

L’Allemand Nico Hulkenberg fait son grand retour cette saison chez Haas à 35 ans.

“Je me sens bien. Physiquement, je me sens en forme”, a déclaré Bottas. “Je me sens bien dans la voiture. Je n’ai pas eu le moindre signe de baisse de performance depuis le début de ma carrière.

“En fait, j’ai toujours l’impression qu’à chaque saison, j’apprends quelque chose de nouveau et de cette façon, vous devenez plus expérimenté et meilleur. J’ai encore de nombreuses années devant moi, sans aucun doute. J’apprécie la course, j’apprécie tout ce qui est impliqué dans la F1, donc j’ai de très nombreuses années devant moi, alors voyons ce qui se passera.”

Bottas a déclaré qu’il était plus détendu qu’il ne l’avait été en tant que coéquipier de Hamilton, mais c’était aussi parce qu’il était plus expérimenté.

“Si je regarde tout en termes de qualité de vie et de bonheur, je dirais que je suis moins stressé par certaines choses et qu’il y a moins de pression extérieure en ce moment”, a-t-il ajouté.

« C’est définitivement une atmosphère différente. Bien sûr, c’était agréable de pouvoir se battre pour des victoires en course, mais c’est ce vers quoi nous travaillons avec cette équipe maintenant, donc je suis très, très heureux.”

