Le Pill Club atteint un règlement de 18,3 millions de dollars pour une fraude présumée à Medicaid en Californie

Pharmacie de contraception en ligne Le Pill Club a conclu un règlement de 18,3 millions de dollars avec les autorités californiennes pour avoir prétendument fraudé le programme Medicaid de l’État.

Selon le ministère de la Justice de Californie, la société a facturé à Medi-Cal des services qu’elle n’avait pas fournis, en soumettant prétendument des réclamations pour des séances de conseil en face à face de 30 minutes lorsque ses infirmières praticiennes n’avaient pas de contact direct ou en temps réel. avec les malades. Le département des assurances de Californie a déclaré que le fournisseur de contrôle des naissances facturerait les visites en personne lorsque les infirmières n’examinaient que les questionnaires des patients.

Le DOJ de l’État a également affirmé que le Pill Club distribuait des préservatifs féminins aux bénéficiaires qui ne voulaient pas ou ne demandaient pas les contraceptifs, facturant Medi-Cal bien au-dessus du prix de détail.

Le règlement prévoit que 15 millions de dollars seront versés au DOJ, tandis que 3,3 millions de dollars iront au CDI. Cela survient quelques jours après qu’un tribunal d’État a descellé une plainte de lanceur d’alerte contre The Pill Club, où d’anciennes infirmières praticiennes ont également allégué que la société avait fraudé des assureurs privés dans au moins 38 États, dont la Californie.

Selon un déclaration de leurs avocatsles dénonciateurs recevront près de 5 millions de dollars du règlement.

“Le Pill Club a détourné de manière inacceptable le financement de Medi-Cal destiné à aider les communautés vulnérables à accéder aux soins de santé essentiels”, a déclaré le procureur général de Californie, Rob Bonta, dans un communiqué. “Je suis reconnaissant aux dénonciateurs et à nos enquêteurs qui ont contribué à tenir le Pill Club responsable. Au ministère de la Justice de Californie, nous nous battons chaque jour pour protéger et élargir l’accès aux soins de santé. Nous ne tolérerons pas les entreprises qui tentent de s’enrichir illégalement. aux frais de Medi-Cal.”

Un porte-parole du Pill Club a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de surveiller ou de modifier les pratiques commerciales dans le cadre du règlement, et ils ont noté qu’il ne s’installait dans aucun autre État. Cependant, la société prévoit d’améliorer ses pratiques de facturation, de mettre à jour les mesures pour s’assurer que les patients ne reçoivent que les médicaments et les contraceptifs qu’ils demandent et de mettre en œuvre de nouvelles pratiques de consentement éclairé des patients.

“Lorsque j’ai rejoint The Pill Club il y a un peu plus de deux ans, j’ai été attiré par le défi de renforcer nos opérations pour être à la hauteur de notre mission. Je suis heureux d’avoir l’opportunité de résoudre ces problèmes et de nous concentrer pleinement sur élargir l’accès aux soins contraceptifs pour tous ceux qui en ont besoin”, a déclaré Liz Meyerdirk, PDG du Pill Club, dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

Le Pill Club, qui a été lancé en 2016, a levé un 51 millions de dollars de série B trois ans plus tard et 41,9 millions de dollars supplémentaires en 2021.

La société a brièvement changé son nom en Favor pour mettre en avant ses services non contraceptifs, mais elle est revenu à son image de marque précédente à la suite d’un procès d’un restaurant et d’une entreprise de livraison au détail qui a également utilisé le nom.