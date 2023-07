Le pilier anglais Joe Marler explique comment une «conversation étrange» avec Steve Borthwick a conduit à son retour international | Actualités du rugby à XV

Joe Marler a révélé comment il avait été convaincu de revenir dans la configuration anglaise

Joe Marler a révélé qu’il était convaincu de poursuivre son rêve de Coupe du monde en regardant l’entraîneur-chef anglais Steve Borthwick « dans les yeux » pour déterminer s’il était un « menteur ».

Dix-huit mois après sa dernière apparition internationale, le lâche de 33 ans des Harlequins est de retour en Angleterre dans le cadre d’une équipe d’entraînement préliminaire actuellement en Italie.

Bien qu’il n’ait reçu aucune assurance quant à une place dans l’équipe de la Coupe du monde, qui sera annoncée le 7 août, Marler a admis qu’il avait été persuadé de tenter sa chance après une conversation franche avec Borthwick.

« Je lui ai dit … je devais venir vous parler en face à face, vous regarder dans les yeux et voir si vous êtes un menteur ou non », a déclaré Marler, s’adressant à plusieurs médias nationaux à Vérone. .

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Steve Borthwick, a donné à Marler l’opportunité d’atteindre une autre Coupe du monde

« J’ai dit: » Je ne fais confiance à personne, mais vous pouvez en dire beaucoup sur quelqu’un à partir de son contact visuel. Je dois donc vous regarder dans les yeux et vous demander s’il y a une réelle chance d’entrer dans votre 33 (équipe de la Coupe du monde ).

« Puis il a fait le plus long clignement des yeux de l’histoire. Cela a duré une minute, avant d’ouvrir enfin les yeux et de dire ‘Joe, il y a une vraie chance que si tu travailles assez dur, tu puisses réussir dans mes 33’.

« C’était donc la rencontre avec Steve. C’était une rencontre étrange – pour Steve principalement. »

Marler a annoncé sa retraite internationale en 2018, mais a annulé sa décision un an plus tard avant d’aider l’Angleterre à la finale de la Coupe du monde, où elle a été battue par l’Afrique du Sud au Japon.

Danny Care dit que ce serait « incroyablement spécial » de jouer à une autre Coupe du monde, après avoir été inclus dans l'équipe d'entraînement de Steve Borthwick avant le tournoi.

Il a disputé la dernière de ses 79 apparitions en test lors des Six Nations de l’année dernière, mais maintenant de retour dans le giron, l’accessoire est motivé par la possibilité d’une troisième campagne de Coupe du monde – et d’aller encore plus loin.

« Imaginez si nous pouvions passer du plus bas de la (finale) 2019 à 2023 et choquer le monde et soulever ce trophée », a-t-il ajouté. « C’est un moteur énorme pour moi. »